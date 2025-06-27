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    19:26, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    Акимат ВКО усиливает диалог с бизнесом через новый Деловой совет

    В целях укрепления партнёрских отношений между госорганами и бизнесменами, аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов объявил о создании Делового совета, передает агентство Kazinform.

    Акимат ВКО усиливает диалог с бизнесом через новый Деловой совет
    Фото: пресс-служба акимата Восточно-Казахстанской области

    На встрече с бизнес-сообществом глава региона подчеркнул, что Консультативно-совещательный орган призван налаживать активный диалог с предпринимателями для решения актуальных вопросов, с которыми сталкиваются деловые круги в регионе.

    Акимат ВКО усиливает диалог с бизнесом через новый Деловой совет
    Фото: пресс-служба акимата Восточно-Казахстанской области т

    - Одним из самых важных вопросов для акимата является рост благосостояния населения, который напрямую зависит от уверенного роста бизнеса в регионе. Поэтому акимат заинтересован в росте инвестиций и бизнеса в целом, — отметил Нурымбет Сактаганов.

    Как известно, время ускоряется, и изменения в экономике происходят стремительно. В этой связи необходимо успевать адаптироваться к новым реалиям.

    Акимат ВКО усиливает диалог с бизнесом через новый Деловой совет
    Фото: пресс-служба акимата Восточно-Казахстанской области

    По словам главы региона, создание Делового совета при акиме ВКО – важный шаг для поиска эффективных решений в условиях быстроменяющегося рынка.

    - Диалог есть, но зачастую он происходит между отдельными бизнесменами и акиматом. На мой взгляд, оптимально будет взаимодействовать через бизнес-объединения. Объединения бизнесменов должны отражать общие интересы, а не личные, потому что развитие общего бизнес–климата сейчас в приоритете. И акимат ВКО готов к конструктивному диалогу с бизнесом, - подчеркнул аким.

    В состав Делового совета войдут представители бизнеса, в том числе крупные предприниматели, проявившие себя в различных отраслях экономики. На его площадке будут проводиться регулярные встречи и обмен мнениями госорганов, экспертов и бизнес-сообщества.

    Акимат ВКО усиливает диалог с бизнесом через новый Деловой совет
    Фото: пресс-служба акимата Восточно-Казахстанской области

    Важной темой обсуждений станет и подготовка к международному Инвестиционному форуму Altay Invest 2025, намеченного на 10 сентября т.г., который предоставит возможности для привлечения инвестиций и расширения экономических связей. Ожидается участие инвесторов из Китая, России и др. стран, а также представителей международных институтов развития. Координировать работу совета будет Управление предпринимательства и промышленности акимата ВКО.

    Как отметил аким, не смотря на меры господдержки, включая субсидии, льготы и инвестиционные контракты, не все предприниматели пользуются ими в полной мере. А в условиях оптимизации бюджетов особенно важно определить приоритеты развития и объединить усилия власти и бизнеса.

    Акимат ВКО усиливает диалог с бизнесом через новый Деловой совет
    Фото: пресс-служба акимата Восточно-Казахстанской области

    В свою очередь, восточноказахстанские предприниматели поддержали инициативу акима и озвучили предложения. В частности, по их мнению, необходимо активнее повышать статус рабочих профессий в регионе, которые вносят неоценимый вклад в развитие предпринимательства. Участники встречи выразили мнение, что Деловой совет может создать нужные условия для развития предпринимательства и повышения конкурентоспособности области.

    В завершение Нурымбет Сактаганов подчеркнул важность совместных усилий и выразил надежду на долгосрочность этой инициативы.

    Теги:
    ВКО Восточно-Казахстанская область Бизнес Акимат
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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