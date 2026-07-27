Акимат ВКО прокомментировал продажу острова за $10 млн

В управлении земельных отношений прокомментировали появившееся в сети объявление о продаже острова в Восточно-Казахстанской области за 10 млн долларов, передает корреспондент Kazinform.

Ранее в социальных сетях появилась публикация о продаже острова. В объявлении говорилось: «Возможность приобрести остров выпадает не каждый день. Земельный участок площадью 22,5 гектара, находящийся в частной собственности, предлагается как единый инвестиционный проект». Стоимость объекта оценили в 10 млн долларов США.

Однако позже в одном из республиканских СМИ распространилось видео, на котором владелец острова Совет Мухитов заявил, что объект не продается. В связи с этим корреспондент Kazinform направил запрос в управление земельных отношений ВКО, чтобы выяснить, каким образом этот остров перешел в частную собственность и насколько законной является его выкладка на продажу.

— Указанный остров расположен на территории Бухтарминского водохранилища в Алтайском районе Восточно-Казахстанской области. На основании решения межрайонного экономического суда постановлением акимата Алтайского района от 8 августа 2006 года № 2595 земельный участок был передан в частную собственность. Сведения о стоимости выкупа земельного участка и цене его продажи в управлении отсутствуют, — сообщила руководитель управления Надежда Михейлис.

В 2008 году территория острова была разделена на четыре земельных участка с кадастровыми номерами 05-070-033-027 (161,1 га), 05-070-033-030 (24,7 га), 05-070-033-028 (24,1 га) и 05-070-033-029 (15,1 га).

— Целевое назначение земельных участков указано как «для ведения товарного сельскохозяйственного производства». В соответствии со статьей 24 Земельного кодекса РК, лицо, полностью оплатившее стоимость приобретения права частной собственности на земельный участок, вправе совершать с земельным участком любые виды сделок, не запрещенные законодательством Республики Казахстан, — говорит Н. Михейлис.

Ранее сообщалось, что в Астане для строительства гостиницы принудительно изымут 26 земельных участков.