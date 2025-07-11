Акимат Уральска разъяснил ситуацию с арендой на площади Первого Президента

Как сообщил один из горожан в социальной сети, арендованные участки расположены вблизи детской площадки.

Фото: Гайсагали Сейтак/Kazinform

— Восемь батутов полностью заняли место, где должны находиться люди. Персонал грубый, если паровозик собьёт ребёнка, кто будет нести ответственность? Есть 15 велосипедов, недавно один из них сбил человека. Когда я стал выяснять, мне сказали, что директор городского парка культуры и отдыха сдал участки в аренду и получает за это деньги. Там стоят опасные для детей конструкции. Невозможно нормально пройти, батуты порваны. Куда смотрит акимат? — написал пользователь.

Фото: Гайсагали Сейтак/Kazinform

В ответ на это акимат города Уральска сделал официальное заявление.

Согласно информации акимата, площадь Первого президента в настоящее время передана на баланс ГККП «Дирекция парков культуры и отдыха и скверов».

В течение месяца на территории площади проводились мероприятия по упорядочению незаконно установленных аттракционов и развлекательных объектов. Однако, несмотря на предупреждения, некоторые предприниматели вновь начали размещать свои объекты и продолжили деятельность.

Фото: Гайсагали Сейтак/Kazinform

В связи с этим были приняты конкретные меры по обеспечению безопасности и общественного порядка на площади.

— Определено 31 специальное место, заключены договоры с предпринимателями, подавшими документы и заявки. Эти предприниматели могут работать только на отведённых участках. Площадь предоставлена в аренду не полностью, а лишь в конкретных разрешённых зонах. Для семейных паровозиков выделены специальные маршруты движения, они не мешают пешеходам. Электросамокатам, гироскутерам и другим быстродвижущимся транспортным средствам запрещено передвигаться по площади, — говорится в официальном ответе.

Директор ГККП «Дирекция парков культуры и отдыха и скверов» Меирбек Кажигалиев подтвердил, что площадь Первого президента была передана на баланс учреждения 11 июня.

По его словам, с этого момента ведутся рейдовые мероприятия. Площадь находится под постоянным контролем, чтобы не допустить незаконной предпринимательской деятельности.

— На сегодняшний день заключены договоры с 28 предпринимателями. Средства, поступающие от аренды, направляются на обеспечение освещения площади, ремонт тротуарной плитки и другие работы. Для поддержания чистоты и безопасности площади наняты 5–6 рабочих и 8 охранников. Они выполняют свои обязанности, — сообщил Меирбек Кажигалиев.

Ранее корреспондент Kazinform выяснял, насколько в Казахстане обеспечена безопасность аттракционов и надувных батутов.