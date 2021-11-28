Акимат Туркестанской области: В закупке ноутбуков не было криминала

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Информация о ​ноутбуках, приобретенных в Туркестанской области публикуется в социальных сетях и на информационных сайтах. Тем временем обучающиеся продолжают пользоваться этими ноутбуками с января по сей день. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прессс-службу акимата.

Напомним, что в связи с необходимостью закупки оборудования в условиях дистанционного обучения в период карантина управлением развития человеческого потенциала Туркестанской области были приобретены 21 763 ноутбука на сумму 3,4 млрд тенге. Стоимость одного ноутбука составляла 157 500 тенге (сто пятьдесят семь тысяч пятьсот). Поставщиком ноутбуков являлось ТОО «МТ-Сервис».

В процедуре приемки оборудования со стороны управления и специалистов из различных отраслей была создана специальная комиссия из 28 человек. Это были представители Агентства Республики Казахстан департамента по Туркестанской области по противодействию коррупции, специалисты в области цифровизации, а также представители партии Nur Otan и активисты. Прием технических средств комиссией проводился на основании экспертного заключения №373 Института судебной экспертизы филиала РГКП «Центр судебной экспертизы» Министерства юстиции Республики Казахстан по городу Шымкенту.

Кроме того, во время пандемии компания, поставляющая ноутбуки, предоставила обучающимся дополнительное оборудование (роутеры, модемы, SIM-карты), совсем не оговоренные в требованиях министерства. А гарантийный срок на полученные ноутбуки составляет один год.

Испорченное или неисправное оборудование неукоснительно ремонтировалось или заменялось специальным сервисным отделом компании. В этом случае ТОО взяло на себя обязательство заменить вышедшие из строя или не работающие ноутбуки.