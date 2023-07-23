Акимат Туркестанской области подготовит план ремонтов 40 интернатов и лагерей

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - До конца месяца акимат Туркестанской области подготовит трехлетний план ремонтов 40 интернатов, а также ДЮСШ и государственных лагерей. Об этом сообщила Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева, посетившая в конце этой недели регион, передает МИА «Казинформ».



«Например, вчера мы заехали в интернат им. С. Ерубаева. Ситуация там плачевная. В начале месяца я посетила интернаты Тюлькубасского района, а Уполномоченный по правам ребенка в Туркестанской области Гульжан Вероцкая - практически все интернаты области. Сегодня на собрании мы показали все эти фотографии проблем, условий в учреждениях», - рассказала Динара Закиева на своей странице в Facebook.

Начали прорабатывать с акиматом план развития инфраструктуры для детей на селе, а также для особенных детей. Акимат области поддержал все эти предложения и уже начал реализацию, отметила Уполномоченный по правам ребенка.

Заместитель Премьер-Министра Тамара Дуйсенова поручила министерствам просвещения, труда и социальной защиты населения, здравоохранения, культуры и спорта совместно с акиматами и Уполномоченным по правам ребенка провести ревизию всех государственных организаций для детей (реабилитационных центров, интернатов, детских лагерей и т.д.) для их поэтапного ремонта, обновления материально-технической базы.

Как сообщалось ранее, территориальные прокуроры совместно с уполномоченными органами приступили к проверкам в деятельности государственных, частных и палаточных лагерей.

Ранее в Сети распространялось видео, на котором можно увидеть, как алматинских школьников из социально уязвимых слоев населения разместили в здании сауны вместо загородного детского лагеря. В управлении образования города сообщили, что будут судиться с недобросовестным поставщиком услуг.