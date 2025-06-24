Акимат Сатпаева прокомментировал съемки сериала за 78,5 млн тенге

Новость о не дешевом вложении чиновников Сатпаева в съемку сериала появилась в популярном телеграм-канале. В самом же акимате города сообщили, что проект несет исключительно социальных характер.

- Президент страны обозначил развитие креативной индустрии как важное направление инклюзивной экономики. В рамках этой задачи на региональном уровне нами был реализован социально значимый веб-сериал «Не керек?» из 10 серий. Целью проекта является предупреждение молодежи о рисках наркомании, лудомании и бытового насилия, а также показать потенциал молодежи города Сатпаев, - прокомментировали в отделе внутренней политики акимата города Сатпаев.

Однако, возникли вопросы по поводу исполнителя данного проекта, которым оказался депутат областного маслихата. Но в акимате заверили, что хотели поддержать местных талантов.

- С учетом технического и творческого потенциала, а также для поддержки местных талантов, договор был заключен напрямую с ТОО «ErNarMedia». Решение принято в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 16 Закона РК «О государственных закупках», с согласованием внутреннего аудита и антимонопольного органа, - добавили в ОВП.

К слову, бюджет сериала составляет 78,5 млн тенге. Как объяснили в акимате, основная часть расходов направлена на оплату труда профессиональных актеров и аренду кинооборудования (съемка в 4K, звук, свет, постпродакшн).

На сегодняшний день, первые три серии уже представлены зрителям, две доступны на YouTube. Каждую неделю выходит новая серия. После завершения онлайн-показа сериал будет предложен телеканалам «Ulytau» и «Aqsham».

- В целом, проект направлен не только на развитие креативной экономики, но и на открытое освещение социальных проблем региона и продвижение позитивных ценностей среди молодежи, - говорят в акимате.

В Антикоре о ситуации в курсе. Ведется расследование.

- В Департамент Агентства по противодействию коррупции по области Улытау по данному вопросу обращение поступало. Обращение перенаправлено для получения соответствующего заключения в РГУ «Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по области Улытау». В настоящее время материалы направлены в Департамент внутреннего государственного аудита по области Улытау для рассмотрения и дачи оценки. На данном этапе что либо комментировать не можем, - сообщили в Департаменте Агентства по противодействию коррупции по области Улытау.

Ранее сообщалось, что председателя судебной коллегии области Улытау задержали по подозрению в коррупции.