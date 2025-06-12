Задержан председатель судебной коллегии области Улытау

В Жезказгане задержан председатель судебной коллегии по уголовным делам суда области Улытау Канат Шайкамалов. Об этом сообщают собственные источники агентства Kazinform.

По данным следствия, судья якобы получил большую сумму через адвоката. При задержании часть денег была изъята.

Операцию провели сотрудники Антикора совместно с представителями службы внутренней безопасности Верховного суда.

Kazinform отправил официальный запрос в Агентство по противодействию коррупции.

Ранее сообщалось, что жамбылского чиновника оштрафовали на 9 млн тенге за взятку в 300 тысяч.