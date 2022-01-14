Новости
Акимат Риддера опроверг информацию о цене на газ в 120 тенге за литр
14 Января 2022 16:15
Поделиться:
РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространяется видеоролик, в котором говорится, что цена на сжиженный газ в городе Риддере (Восточно-Казахстнская область) составляет 120 тенге за литр. Информацию опровергли в пресс-службе акимата Риддера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на StopFake.kz.
Новости по темеФейк: В Сеть попали снимки химиката со штаммом-омикрон, который распыляют с самолетов В комендатуре Атырауской области опровергли слухи о пытках Фейк: казахстанским родителям запретят наказывать своих детей
«Информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях о стоимости автогаза 14 января 2022 года на заправке в Риддере по 120 тенге за литр, не соответствует действительности. Сжиженный газ на АГЗС, расположенной по адресу: г. Риддер, пер. Хлебный, 3, по состоянию на 14 января 2022 года продается по 60 тенге за литр», — сообщили в ведомстве.
Эту информацию также подтвердил директор газового хозяйства города Риддера Александр Федоров.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
3 В системе казахстанского образования начинается новый этап качественных преобразований - Слямжар Ахметжаров
В системе казахстанского образования начинается новый этап качественных преобразований - Слямжар Ахметжаров
Оставить комментарий
Читайте также
- В Петропавловске снижена цена сжиженного нефтяного газа через групповые резервуарные установки
- Фейк: «Привитые против КВИ люди более уязвимы к мутации вируса, чем те, кто не получил вакцину»
- Учитель математики из ВКО ведет обучающий блог в соцсетях
- Фейк: В Сеть попали снимки химиката со штаммом-омикрон, который распыляют с самолетов
- НСОД полностью поддерживает инициативы Главы государства: После алматинской трагедии никто не имеет права на ошибку – Арман Кашкинбеков
- В комендатуре Атырауской области опровергли слухи о пытках
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047