Акимат Петропавловска расторг договор с проблемным подрядчиком

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Акимат Петропавловска расторг договор с подрядной организацией, затянувшей работы по благоустройству и подведению коммуникаций к шести арендно-коммунальным домам, передает корреспондент МИА «Казинформ».



На аппаратном совещании в областном акимате глава города Серик Мухамедиев сообщил, что подрядчику продлевали договор пять раз.

«Остро стоял вопрос по благоустройству и подведению коммуникаций к бюджетным домам. Подрядчиков неоднократно просили увеличить темпы. Если по Горького и Уалиханова есть некоторые улучшения, то понимания со стороны алматинской компании ТОО «Молдир» не было, они не активизировали работу. Они работали на шести арендно-коммунальных домах, где большинство очередников из категории социально уязвимых слоев населения, в том числе дети-сироты. Это 600 квартир. Договор продлевали пять раз. Действовал до 25-го июня. Мы в одностороннем порядке расторгли договор. Сейчас делаем разделительную ведомость и будем искать новые подрядные организации», - проинформировал С.Мухамедиев.

Ранее аким области Айдарбек Сапаров объезжал проблемные объекты и просил подрядчиков ускорить работу. Всего в городе 16 таких домов. Сдать их должны были еще в прошлом году.