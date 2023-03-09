Акимат отреагировал на оставленный мусор торговцами после 8 марта в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В сети появилось видео, на котором видно, как продавцы цветов после 8 марта оставили большое количество мусора. В акимате прокомментировали ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После 8 марта. Напротив Домилиона, город Алматы. Все цветы продали, а после просто все бросили, считаю это настоящим свинством. А если им больше не дадут там стоять, скажут что людям не дают работать», - говорится в посте в Instagram.

В аппарате акима Алатауского района относительно временной торговли по улице Саина сообщили следующее:

«Управлением предпринимательства и инвестиции Алматы в целях исключения мест стихийной торговли были утверждены места временной торговли в период празднования международного женского дня 6,7 и 8 марта 2023 года. Вместе с тем 9 марта проведены работы по санитарной очистке мест временной торговли, указанные замечания устранены. Со своей стороны призываем жителей не бросать мусор и сохранять наш город в чистоте», - ответили в акимате.