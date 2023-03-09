РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:44, 09 Март 2023 | GMT +6

    Акимат отреагировал на оставленный мусор торговцами после 8 марта в Алматы

    None
    Кадр из видео
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В сети появилось видео, на котором видно, как продавцы цветов после 8 марта оставили большое количество мусора. В акимате прокомментировали ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «После 8 марта. Напротив Домилиона, город Алматы. Все цветы продали, а после просто все бросили, считаю это настоящим свинством. А если им больше не дадут там стоять, скажут что людям не дают работать», - говорится в посте в Instagram.

    В аппарате акима Алатауского района относительно временной торговли по улице Саина сообщили следующее:

    «Управлением предпринимательства и инвестиции Алматы в целях исключения мест стихийной торговли были утверждены места временной торговли в период празднования международного женского дня 6,7 и 8 марта 2023 года. Вместе с тем 9 марта проведены работы по санитарной очистке мест временной торговли, указанные замечания устранены. Со своей стороны призываем жителей не бросать мусор и сохранять наш город в чистоте», - ответили в акимате.


    Теги:
    Акимат Общество Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:21
    Штормовое предупреждение объявили в Астане и восьми регионах РК
    Сегодня, 21:00
    Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал Азиады
    Сегодня, 20:42
    Новый бренд Тараза – войлочные изделия
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!