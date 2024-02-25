20:25, 24 Февраль 2024 | GMT +6
Акимат области Абай заявил о начале подачи тепла жителям поселка Шуак
23 февраля была обеспечена стабильная работа котла №1. Котел №2 находится в резерве. Ситуация в поселке Шуак Жарминского района области Абай стабильная. В детском саду, школе и МЖК тепло есть, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.
По информации пресс-службы акимата, во избежание гидроударов в теплосети температура в теплоносителях повышается постепенно.
Всего на месте задействовано больше 40 человек личного состава ДЧС области Абай и воисковой части №68 303 и пять единиц техники.
Ситуация под контролем. Местные исполнительные органы находятся на объектах.
Как сообщалось, 20 февраля в селе Шуак Жарминского района области Абай произошла остановка котла в котельной, которая отапливает 8 жилых домов и колонию.