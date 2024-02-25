Акимат области Абай заявил о начале подачи тепла жителям поселка Шуак

23 февраля была обеспечена стабильная работа котла №1. Котел №2 находится в резерве. Ситуация в поселке Шуак Жарминского района области Абай стабильная. В детском саду, школе и МЖК тепло есть, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

По информации пресс-службы акимата, во избежание гидроударов в теплосети температура в теплоносителях повышается постепенно.

Всего на месте задействовано больше 40 человек личного состава ДЧС области Абай и воисковой части №68 303 и пять единиц техники.

Фото: кадр из видео

Ситуация под контролем. Местные исполнительные органы находятся на объектах.

Фото: кадр из видео

Как сообщалось, 20 февраля в селе Шуак Жарминского района области Абай произошла остановка котла в котельной, которая отапливает 8 жилых домов и колонию.