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    19:13, 24 Февраль 2024 | GMT +6

    Аварийное отключение котла произошло в сельской котельной области Абай

    котельная
    Фото: кадр из видео

    В селе Шуак Жарминского района области Абай произошла остановка котла в котельной, которая отапливает 8 жилых домов и колонию, передает корреспондент агентства Kazinform 

    Как сообщили в областном акимате,  20 февраля в 06:45 произошло аварийное отключение котла № 1 котельной «Шуак». В связи с чем, было оперативно произведено переподключение на резервный котел № 2.

    — Котлы, которые стоят на дальных котельной — это очень чувствительные котлы с кипящим слоем и сложным программным обеспечением. Поэтому в течение суток три раза котлы были запущены, три раза происходила их остановка. На сегодня  сеть, которая идет в поселок, циркулирует. В целом котельная отапливает 8 жилых домов, два учебных учреждения — детсад и школу, а также режимный объект — женскую колонию общего режима. На месте находится руководство области и района, — рассказал о ситуации заместитель акима облсти Абай Димитрий Гариков.

    Накануне власти области и района провели рейд по селу, посетили колонию, жилые дома, школу и детский сад. Акиматом района было предоставлено 60 обогревателей. В детском саду имеется альтернативное электроотопление, которое 23 февраля было запущено.

    — Ситуация находится под контролем, котлы циркулируют, — отмечается в сообщении.

    Теги:
    Отопительный сезон Регионы Казахстана Регионы Абайская область Отопление Видео ЖКХ
    Руслан Шакабаев
    Автор
    Руслан Шакабаев
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