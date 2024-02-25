Аварийное отключение котла произошло в сельской котельной области Абай

В селе Шуак Жарминского района области Абай произошла остановка котла в котельной, которая отапливает 8 жилых домов и колонию, передает корреспондент агентства Kazinform

Как сообщили в областном акимате, 20 февраля в 06:45 произошло аварийное отключение котла № 1 котельной «Шуак». В связи с чем, было оперативно произведено переподключение на резервный котел № 2.

— Котлы, которые стоят на дальных котельной — это очень чувствительные котлы с кипящим слоем и сложным программным обеспечением. Поэтому в течение суток три раза котлы были запущены, три раза происходила их остановка. На сегодня сеть, которая идет в поселок, циркулирует. В целом котельная отапливает 8 жилых домов, два учебных учреждения — детсад и школу, а также режимный объект — женскую колонию общего режима. На месте находится руководство области и района, — рассказал о ситуации заместитель акима облсти Абай Димитрий Гариков.

Накануне власти области и района провели рейд по селу, посетили колонию, жилые дома, школу и детский сад. Акиматом района было предоставлено 60 обогревателей. В детском саду имеется альтернативное электроотопление, которое 23 февраля было запущено.