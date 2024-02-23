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    13:45, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Акимат незаконно предоставлял землю в приграничной полосе в области Абай

    земля
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Прокуратурой Урджарского района области Абай  установлено, что местными исполнительными органами на приграничных полосах Государственной границы Республики Казахстан для животноводства незаконно были предоставлены 11 тысяч га земли. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры. 

    По мерам прокурорского реагирования государству возвращены более 7,8 тысячи га земли на 9,2 млн тенге, а по остальным в суд предъявлены иски о возвращении земли.

     

    Теги:
    Сельское хозяйство Регионы Казахстана Регионы Абайская область Акимат Прокуратура Граница
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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