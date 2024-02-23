Акимат незаконно предоставлял землю в приграничной полосе в области Абай

Прокуратурой Урджарского района области Абай установлено, что местными исполнительными органами на приграничных полосах Государственной границы Республики Казахстан для животноводства незаконно были предоставлены 11 тысяч га земли. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

По мерам прокурорского реагирования государству возвращены более 7,8 тысячи га земли на 9,2 млн тенге, а по остальным в суд предъявлены иски о возвращении земли.