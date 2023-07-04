Акимат Кызылординской области мотивирует увеличение посева риса - МСХ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане продолжается планомерная работа по диверсификации площадей водоемких и монокультур. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продолжается планомерная работа по диверсификации площадей водоемких и монокультур. В этом году за счет перехода на иные высокорентабельные культуры площади хлопчатника уменьшены на 14,8 тысячи га. Вместе с тем, по посевам риса резкого снижение пока не происходит. Основная причина - это социальная значимость культуры, а также засоленность почв Кызылординской области», - сказал Ербол Карашукеев.

По словам министра, акимат Кызылординской области мотивирует увеличение посевов риса с 78 тысяч гектаров на 88,1 тысячи гектара, так как в последние годы за счет республиканского и местного бюджета проводится работа по реконструкции каналов, приобретению насосных станций, а также усилению работ по водной дипломатии.

Ранее глава МСХ заявил, что в этом году весенне-полевые работы успешно проведены во всех регионах в оптимальные агросроки.