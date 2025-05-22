Акимат Конаева объяснил снижение численности населения

Накануне появилась информация о снижении численности населения Конаева на 8,2% за последний год – до 65 900 человек.

В связи с этим, акимат Конаева выступил с официальным заявлением. Там сообщили, что это связано не с оттоком жителей, а с изменениями в административно-территориальном делении.

9 января прошлого года был образован город Алатау. В его состав полностью вошли села Заречный и Арна, ранее относившиеся к Конаеву.

– Соответственно, численность населения Конаева уменьшилась. Если в 2023 году в городе проживали 70 512 человек, то в 2024 году — 65 024. Однако на сегодня население вновь демонстрирует рост и составляет 65 934 человека. В связи с этим, просим не распространять и не поддаваться ошибочному мнению, будто бы областной центр не является комфортным для проживания городом, – заявили в акимате.

Напомним, Президент Казахстана в начале 2024 года подписал Указ об изменениях в административно-территориальной структуре Алматинской области: село Жетыген обрело статус города областного значения и было переименовано в Алатау.

Ранее сообщалось, что бюджет города Алатау на 2025 год утвержден в размере 4,4 млрд тенге. Из них 1,3 млрд тенге направят на развитие жилищно-коммунального хозяйства.

О том, сколько человек стоят в очереди на получение жилья в городе Алатау, читайте здесь.