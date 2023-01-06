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Акимат города Темиртау исполнил уведомление антимонопольного органа

6 Января 2023, 15:31
Акимат города Темиртау исполнил уведомление антимонопольного органа

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан уведомило акимат города Темиртау о признаках нарушений законодательства РК в области защиты конкуренции на рынке услуг по сбору, вывозу, сортировке и захоронению твердых бытовых отходов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу антимонопольного органа.

«В декабре месяце прошлого года, департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Карагандинской области завершен анализ рынка услуг по сбору, вывозу, сортировке и захоронению твердых бытовых отходов по Карагандинской области. В результате которого установлены признаки нарушения пункта антимонопольного законодательства, а именно антиконкурентные действия (бездействие) местных исполнительных органов при реализации ими государственных функций или оказании мер государственной поддержки, выразившиеся в действиях (бездействии), принятии актов либо решений, которые привели или могут привести к ограничению или устранению конкуренции.

В этой связи, в адрес акимата города Темиртау вынесено уведомление о наличии в действиях (бездействии) признаков нарушений законодательства РК в области защиты конкуренции, которое на сегодняшний день исполнено», - говорится в публикации пресс-службы Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

Фото: gov.kz


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