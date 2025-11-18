Акимат Астаны внедрит цифровое управление транспортом для снижения пробок

Туран, Мангилик ел, Кабанбай батыра, Сыганак, Сарайшык, Кунаева, Достык — это шесть-семь улиц, где наблюдается наибольший трафик в столице.

— Эти, так называемые проблемные улицы, идут в направлении мостов. Весь основной трафик — на левом берегу, в Есильском и Нуринском районах. Все связано с работой центральных государственных органов, национальных компаний и так далее, — сообщил аким столицы Женис Касымбек на отчетной встрече с населением района Нура.





Фото Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

В акимате на запрос Kazinform подчеркнули, что анализ транспортных потоков проводится регулярно. Сейчас разрабатывается комплекс мер по снижению нагрузки на проблемных участках.

— Город ведет работу по взаимодействию с частными разработчиками цифровых решений для взаимного обмена данными и последующего принятия управленческих решений. Эти меры предусмотрены в Комплексной программе развития транспортной системы Астаны до 2035 года, — сообщили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.





Как отслеживают загруженность дорог

Сегодня в 10 городах и трех областях Казахстана функционирует интеллектуальная система Sergek ITS. В восьми из них — Алматы, Шымкенте, Туркестане, Таразе, Атырау, Семее, Актау и Конаеве — ведется сбор данных о загруженности дорог и времени в пути. Он деперсонализирован.



В компании сообщили, что наиболее высокая загруженность наблюдается в городах республиканского значения — Астане, Алматы и Шымкенте, а среди региональных выделяется Семей.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Система анализирует интенсивность и плотность потока, среднюю скорость и пройденное расстояние, определяет время в пути и длину очередей. При необходимости аналитики обмениваются обезличенными данными с госорганами — Комитетом по правовой статистике, центрами организации дорожного движения и другими структурами.



В компании уточнили, что вопрос о создании публичной платформы с транспортной аналитикой пока не поднимался. Однако если акиматы или госорганы инициируют такую работу, специалисты готовы рассмотреть возможность ее реализации.

Цифровые решения МВД: дроны и «Қорғау»

Контроль за ситуацией на дорогах также ведет Министерство внутренних дел. По данным ведомства, через камеры автоматической фиксации оформлено около 7 млн административных предписаний, а мобильными комплексами выявлено более 729 тыс нарушений.

На аварийно-опасных участках применяются дроны для мониторинга, а также используется интеллектуальная система «Қорғау» для выявления опасных водителей.

С ее помощью зафиксировано 43,3 тыс административных правонарушений, в том числе:

управление без страховки — 20,9 тыс. случаев;

без госномера — 6,3 тыс.;

с подложным номером — 638;

управление лицами, лишенными прав — 1,3 тыс.

Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

По данным акимата, за последние пять лет транспортная загруженность в столице постоянно увеличивается. Главные причины — рост населения и числа автомобилей.

Директор Казахского научно-исследовательского института безопасности дорожного движения Арыстан Масанов отмечает, что в Казахстане пока нет систематической оценки транспортных задержек и экономического ущерба от пробок. Наибольшая загруженность наблюдается в Астане и Алматы, однако точных данных о потерях времени, топлива и выбросах нет.

— Без регулярного измерения транспортных задержек сложно планировать дороги, развязки или интеллектуальные системы управления движением. Чтобы эффективно снижать пробки, нужно сначала поставить точный диагноз: где, когда и почему возникают задержки, и кто формирует основную нагрузку, — пояснил эксперт.





Он подчеркнул, что последствия пробок выходят за рамки неудобства водителей. Это прямой экономический ущерб из-за простоев, перерасхода топлива и задержек в логистике, рост выбросов и загрязнения воздуха, а также повышение аварийности и стресс для людей.



Для решения проблемы эксперт предлагает системный подход:

краткосрочно (до одного года) — адаптивные светофоры, «зеленые волны», платные полосы для общественного транспорта и регулирование парковки в центре;

среднесрочно (один–три года) — внедрение «умной» парковки, логистических окон для грузового транспорта, единая платформа управления дорожным движением с показателями эффективности;

долгосрочно (три–10 лет) — ценообразование на въезд в центр, развитие общественного транспорта и рельсовых маршрутов, интеграция транспорта с городской планировкой, снижение зависимости от личного авто.

— Главное — это постоянный процесс: измеряем задержки, внедряем решения и корректируем их по фактическим данным. Без этого даже самые современные технологии дадут слабый эффект, — заключил Масанов.

Ранее аким Астаны сообщил, когда первые результаты по снижению пробок станут заметны после корректировки графика работы.