    14:05, 16 Январь 2026 | GMT +5

    Акимат Астаны готов подготовить почти 800 педагогов для решения вопроса дефицита

    В Астане для решения вопроса дефицита учителей в 2026 году размещен государственный образовательный заказ на 783 места по педагогическим специальностям, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города. 

    школа учитель День знаний мектеп мұғалім Білім күні
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    По данным Национальной образовательной базы, в столице работают 29 251 педагог, из них 21 033 — в государственных учреждениях.

    Распределение по типам организаций выглядит следующим образом:

    • дошкольные организации — 6 179 педагогов (в государственных — 2 922); 
    • общеобразовательные школы — 19 678 педагогов (в государственных — 15 417); 
    • специальные организации — 767 педагогов; 
    • организации дополнительного образования — 949 педагогов; 
    • ТиПО: 1 678 педагогов (в государственных — 978).

    Как сообщают в акимате, в 2026 году в образовательные учреждения Астаны приняли 2 623 новых педагога, в том числе 398 выпускников, обучавшихся по гранту акима, и 146 педагогов, переведенных в комфортные школы.

    С 2018 по 2024 годы акимат города разместил 3 763 государственных образовательных заказа на педагогические специальности. При этом ежегодно увеличивается количество мест в организациях технического и профессионального образования — с 908 в 2021 году до 1500 в 2025 году.

    Ранее мы рассказывали о казахстанском учителе, который делает науку модной. 

