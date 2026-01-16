Акимат Астаны готов подготовить почти 800 педагогов для решения вопроса дефицита

По данным Национальной образовательной базы, в столице работают 29 251 педагог, из них 21 033 — в государственных учреждениях.

Распределение по типам организаций выглядит следующим образом:

дошкольные организации — 6 179 педагогов (в государственных — 2 922);

общеобразовательные школы — 19 678 педагогов (в государственных — 15 417);

специальные организации — 767 педагогов;

организации дополнительного образования — 949 педагогов;

ТиПО: 1 678 педагогов (в государственных — 978).

Как сообщают в акимате, в 2026 году в образовательные учреждения Астаны приняли 2 623 новых педагога, в том числе 398 выпускников, обучавшихся по гранту акима, и 146 педагогов, переведенных в комфортные школы.

С 2018 по 2024 годы акимат города разместил 3 763 государственных образовательных заказа на педагогические специальности. При этом ежегодно увеличивается количество мест в организациях технического и профессионального образования — с 908 в 2021 году до 1500 в 2025 году.

Ранее мы рассказывали о казахстанском учителе, который делает науку модной.