Акимат Астаны готов подготовить почти 800 педагогов для решения вопроса дефицита
В Астане для решения вопроса дефицита учителей в 2026 году размещен государственный образовательный заказ на 783 места по педагогическим специальностям, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города.
По данным Национальной образовательной базы, в столице работают 29 251 педагог, из них 21 033 — в государственных учреждениях.
Распределение по типам организаций выглядит следующим образом:
- дошкольные организации — 6 179 педагогов (в государственных — 2 922);
- общеобразовательные школы — 19 678 педагогов (в государственных — 15 417);
- специальные организации — 767 педагогов;
- организации дополнительного образования — 949 педагогов;
- ТиПО: 1 678 педагогов (в государственных — 978).
Как сообщают в акимате, в 2026 году в образовательные учреждения Астаны приняли 2 623 новых педагога, в том числе 398 выпускников, обучавшихся по гранту акима, и 146 педагогов, переведенных в комфортные школы.
С 2018 по 2024 годы акимат города разместил 3 763 государственных образовательных заказа на педагогические специальности. При этом ежегодно увеличивается количество мест в организациях технического и профессионального образования — с 908 в 2021 году до 1500 в 2025 году.
