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    12:14, 17 Февраль 2021 | GMT +6

    Акимат Алматы предлагает запустить электрички в Талгар и Каскелен

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о планах по запуску электрички в сторону Талгара и Каскелен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким в ходе отчетной встречи отметил, что электрички снизят нагрузку на дороге и улучшат экологию города.

    «Сейчас прорабатываем вопрос по Талгару запустить электричку. Мы вначале думали сделать это вместе с «Казахстан темир жолы», но у нас появился частный инвестор. Прорабатываем вопрос. Частный инвестор сильно заинтересован, чтобы с Талгара до «Халык арены» по свободной части ездила электричка. Я думаю, что это многие вопросы будет снимать. Такую же работу мы проводим в сторону Каскелена, чтобы там тоже электричка на короткое расстояние ездила. Тогда люди сразу пересядут на электричку с автомобиля», - добавил аким.

    Ранее аким рассказал о расширении дорог в сторону Талгар и Каскелен.




    Теги:
    Транспорт Акимат Алматы
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