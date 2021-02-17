Акимат Алматы предлагает запустить электрички в Талгар и Каскелен

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о планах по запуску электрички в сторону Талгара и Каскелен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким в ходе отчетной встречи отметил, что электрички снизят нагрузку на дороге и улучшат экологию города.

«Сейчас прорабатываем вопрос по Талгару запустить электричку. Мы вначале думали сделать это вместе с «Казахстан темир жолы», но у нас появился частный инвестор. Прорабатываем вопрос. Частный инвестор сильно заинтересован, чтобы с Талгара до «Халык арены» по свободной части ездила электричка. Я думаю, что это многие вопросы будет снимать. Такую же работу мы проводим в сторону Каскелена, чтобы там тоже электричка на короткое расстояние ездила. Тогда люди сразу пересядут на электричку с автомобиля», - добавил аким.

Ранее аким рассказал о расширении дорог в сторону Талгар и Каскелен.







