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Акимат Алматы подал в суд иск об изъятии участка в парке «Южный»
4 Августа 2022 11:34

Акимат Алматы подал в суд иск об изъятии участка в парке «Южный»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По просьбе жителей Алматы идет работа по возврату земельного участка в парке «Южный». Об этом Ерболат Досаев сообщил на встрече с жителями Бостандыкского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«19 апреля принято постановление об изъятии данного участка, но владелец не согласен с суммой компенсации. Поэтому акиматом инициировано исковое заявление в экономический суд о принудительном изъятии земельного участка для госнужд. В случае положительного решения площадь парка «Южный» увеличится на 2,8 га», – сообщил Ерболат Досаев.

Также продолжается работа по изъятию участков для благоустройства и социальных объектов. 14 июля принято постановление акимата по изъятию земельного участка по ул. Жарокова – Левитана площадью 30 соток. На этой территории для досуга и отдыха жителей района будут установлены спортивные, детские и workout-площадки.


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