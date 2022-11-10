Акимат Алматы ответил на критику памятника Ыбыраю Алтынсарину

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматы отреагировали на критику в соцсетях касательно памятника педагогу-просветителю, писателю, этнографу, общественному деятелю Ыбыраю Алтынсарину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Экс-директор Национального центра тестирования Дидар Смагулов на своей странице в Facebook написал, что размер памятника Ыбыраю Алтынсарину, который был построен в прошлом году за более 68 млн тенге, не соответствует указанным в документе стандартам.

«По документам, высота памятника 750 см, а на самом деле 527 см. Высота постамента по документам 350 см, по факту - 177, сама фигура - 400 см, на самом деле - 350 см. Казалось бы, разница какие-то 223 см, но с учетом дороговизны материалов, в том числе бронзы художественного литья марки ОЦС-545, теоретически набегает приличная сумма. Тут и по материалу есть вопрос», - говорится в посте.

В акимате Алматы сообщили, что памятник установлен в соответствии с правилами установления сооружений монументального искусства, утвержденных приказом министра культуры и спорта РК от 28 апреля 2020 года.

«12 августа 2021 года три эскизных проекта были рассмотрены на заседании Комиссии по установке сооружений монументального искусства Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. В результате был одобрен эскизный проект с некоторыми замечаниями по эстетическому облику памятника. Учитывая вышеуказанные замечания, в сентябре Комиссия по охране памятников истории и культуры города Алматы провела выездное совещание на месте установки памятника Ы. Алтынсарину. Комиссионно было принято решение уменьшить размер постамента с 350 см на 165 см в связи с тем, что масштаб памятника несоразмерен высоте здания, на фоне которого он будет установлен. Данное решение зафиксировано в протоколе выездного совещания. То есть высота самого памятника не изменилась, был уменьшен постамент», - объяснили в пресс-службе акимата.

Также в ведомстве сообщили, что изготовление и установка памятника осуществлялась ТОО «Aspantau Construсtion». Согласно информации авторов, памятник изготовлен в точном соответствии с технической спецификацией из бронзы марки ОЦС-545. Высота постамента составляет 165 см, а фигуры – 400 см, включая подиум, являющийся его неотъемлемой частью.

«После того, как постамент, изготовленный по первоначальным критериям, был уменьшен, оставшийся материал (камень) оказался непригодным для дальнейшего использования и до сих пор хранится на территории ТОО «Aspantau Construсtion». Управлением культуры города Алматы сегодня произведен контрольный замер памятника, подтвердивший параметры, указанные авторами сооружения», - добавили в акимате.

В акимате напомнили, что торжественное открытие памятника состоялось 30 декабря 2021 года. Он был установлен на аллее акимата Ауэзовского района в рамках 180-летия Ы. Алтынсарина.

Фото: www.facebook.com/saintdid