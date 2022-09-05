Акимат Алматы объявил сбор гуманитарной помощи пострадавшим в Костанайской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с пожаром в Костанайской области в Алматы начат сбор гуманитарной помощи пострадавшим. Волонтеры фронт-офиса управления молодежной политики города Алматы совместно с государственным фондом молодежной политики, управлением предпринимательства и инвестиций, а также районными акиматами города Алматы организовали сбор гуманитарной помощи для пострадавших в пожаре в Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат мегаполиса.

«К сбору средств и необходимых продуктов питания, одежды и стройматериалов подключились предприниматели, районные акиматы. Сегодня в Костанайскую область отправятся четыре фуры с гуманитарной помощью. Мы собрали основные продукты питания – воду, сахар, масло, крупы, печенье, сухофрукты и др., а также одежду, школьные принадлежности, обувь для взрослых и детей», – сообщил руководитель управления молодежной политики Алматы Каиржан Мендигалиев.

Сбор гуманитарной помощи и набор волонтеров проводится с утра во всех восьми районах города, главным штабом сбора стал DEPO EVOLUTIONS PARK по адресу ул. Байтурсынова, 22, к1. Ведется сбор продуктов питания, продуктов длительного хранения, медикаментов, средств гигиены, одежды и постельных принадлежностей.

«Мы объединили городские волонтерские организации. Волонтеры фронт-офиса управления молодежной политики, а также волонтеры госфонда молодежной политики из числа студентов работают на пунктах приема гуманитарной помощи. Жители мегаполиса также не остались в стороне. Нам приносят одежду, детское питание. В настоящий момент волонтеры ведут прием и занимаются отправкой фур в Костанайскую область», – добавил директор государственного фонда молодежной политики города Алматы Азиз Кажденбек.

Руководство управления молодежной политики Алматы призвало горожан присоединиться к акции и помочь пострадавшим семьям в Костанайской области. Для всех желающих оказать помощь, стать волонтером или помочь с обеспечением продовольствия организаторы просят звонить по телефону 8 707 438 77 33 – руководителю фронт-офиса волонтеров города Алматы Нурсултану Болатұлы.

Кроме того, алматинские волонтеры будут участвовать в восстановительных работах, а также организовывать специальные склады для сбора грузов в Костанайской области и вести работы по раздаче помощи населению.

Сегодня открылись пункты приема гумпомощи пострадавшим от пожара в Костанае, а также пункты приема помощи по регионам от партии AMANAT. В Костанайской области определили единый фонд для сбора денег пострадавшим от пожаров. Все желающие и неравнодушные граждане могут перечислить финансовую помощь для пострадавших в пожарах в костанайском регионе на единый счет.

Костанайские заводы окажут помощь в размере 100 млн тенге пострадавшим, а организаторы музыкального фестиваля перечислят в помощь людям 50 млн тенге. Помощь пострадавшим также окажут Фонд «Қазақстан халқына», Halyk Bank. Сенаторы в помощь пострадавшим перечислят однодневную зарплату.

Ранее Премьер-Министр РК сообщил о том, что потерявшим жилье при пожарах в Костанайской области построят новые дома.

Пожар в Костанайской области тушат уже более суток. Площадь возгораний превысила 43 тыс. гектаров лесного фонда. На месте пожара создан оперативный штаб в 10 км от села Новонеженка в сторону села Казанбасы. С лесных массивов огонь перекинулся на жилой сектор в ряде близлежащих сел. 1841 человек эвакуировали. Для всех пострадавших от пожара граждан в регионе запущена горячая линия и организована работа психологов ДЧС. В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области. Один человек погиб.

По данным министра по ЧС Юрия Ильина, по состоянию на 18:00 ситуация остается сложной, но стабильной. Рисков распространения огня на жилые массивы отсутствует. Очаги возгорания в населенных пунктах практически полностью потушены.

Спасателями продолжается работа по тушению пожаров на восьми участках лесной зоны.



