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Акимат Алматы объявил о конкурсе среди СМИ ко Дню независимости

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
18 Ноября 2020, 17:58
Акимат Алматы объявил о конкурсе среди СМИ ко Дню независимости

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акимат города Алматы ко Дню независимости Республики Казахстан объявляет конкурс на лучший информационный продукт на тему развития мегаполиса, передает МИА «Казинформ».

В конкурсе будут рассматриваться все материалы на государственном и русском языках, вышедшие с начала 2020 года. Победители будут определяться по следующим номинациям отдельно в двух языковых категориях:

- «Лучший сюжет»;

- «Лучшее интервью»;

- «Лучший документальный материал»;

- «Лучший визуальный продукт»;

- «Лучшая публикация в социальных сетях»;

- «Лучшая аналитическая статья»;

- «Лучший фоторепортаж»;

- «Лучший новостной материал»;

- «Лучший видеоматериал»;

- Специальная номинация — «Лучший материал о борьбе города с COVID-19».

К участию в конкурсе принимаются материалы, поданные самими журналистами или блогерами, или направленные редакцией СМИ, зарегистрированного в Казахстане.

Один кандидат может направить до трех заявок.

Конкурсные работы будет оценивать независимая комиссия, в состав которой войдут эксперты в области журналистики и медиасферы. Победители конкурса будут обеспечены ценными призами и грамотами в каждой из категорий.

Для участия в конкурсе работы необходимо направить заявку (Ф.И.О. или наименование заявителя, электронная версия материала и ссылку на материал, номинация, контактные данные) в срок до 27 ноября т.г. на электронный адрес Региональной службы коммуникаций: info@rsk.almaty.kz с пометкой «Для участия в конкурсе». Желающие войти в состав экспертной комиссии (член комиссии не может направлять собственные работы для участия в конкурсе) также могут направить заявку (с указанием вклада в медиасферу и опыта работы) в указанный срок с пометкой «Для конкурсной комиссии».

По имеющимся вопросам можете обратиться по номерам: +7 (707) 934-39-84; +7 (708) 970-75-31.


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