Акимат Алматы: Никаких пропусков на въезд в город не будет

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Будут ли выдаваться специальные пропуска на въезд и выезд в Алматы для врачей, журналистов, сотрудникам акиматов после закрытия города, разъяснил первый заместитель акима Ерлан Кожагапанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Никаких пропусков не будет. Комиссией будет решаться в исключительном порядке вопрос въезда транспортных средств, которые осуществляют деятельность по жизнеобеспечению города, обеспечению правопорядка и общественной безопасности. Это касается правоохранительных органов и служб. Но никаких пропусков никому выдаваться не будет. Это главные условия карантина. Город должен быть закрыт. Мы должны этот вирус победить в этом городе», - пояснил он.

Он рассказал, кому разрешены въезд в город и выезд из него.

«Сегодня, 18 марта, в 23:59 будет полностью закрыто передвижение автомобильного транспорта и автобусного сообщения. Никаких пропусков, кроме специальной службы, не будет. Наш полигон находится в Карасайском районе (Алматинская область). У нас 330 машин, которые должны вывозить мусор. Они будут выезжать на полигон и обрабатываться на выезде и въезде соответствующими дезинфекционными средствами. Все они будут сопровождаться специальными машинами дорожно-патрульной службы города Алматы. Это тот транспорт и те службы, без которых жизнеобеспечение города невозможно. То же самое касается специальных машин. К нам сейчас обращаются банки, инкассаторские машины. Это тоже серьезный вопрос, связанный с финансами. Поэтому по ним тоже будем делать особое исключение. Но все они будут обрабатываться санитарами на всех 27 блокпостах», - отметил он.

Замакима заявил, что решение по выезду в течение 72 часов для жителей других регионов и въезду в Алматы в течение того же времени, непростое.

«Такое решение далось госкомиссии непросто. У наших людей есть инвалиды, старики, малолетние дети, приобретены билеты... Сегодня председателем госкомисси дано соответствующее поручение акимам городов и всех областей о том, что они с полным санитарным дезинфекционным контролем с проверкой на температурный режим встречали людей, которые будут следовать поездами и самолетами из городов Алматы и Нур-Султан. С 23 часов 59 минут 21 марта авиа-, железнодорожное и автобусное сообщения с Алматы полностью прекращается. Поэтому мы понимаем, что сейчас какие-то очереди. Нужно уже сейчас позаботиться о том, чтобы быстрее выехать, а акиматам областей и городов, выполняя поручение госкомиссии, нужно мобилизовать все службы и средства по нашему примеру, как мы встречали с самолета пассажиров из-за рубежа, запастись тепловизорами, тестами и организовать встречу этих людей с тем, чтобы не допустить возникновение вирусов в своих городах», - заключил Ерлан Кожагапанов.