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    14:20, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    Акимат Алматы намерен вакцинировать от COVID-19 до 1,3 миллиона человек

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы планируют увеличить число жителей, которые должны быть привиты от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы полагаем, что для защиты города, для нормализации жизни, чтобы у нас не было сильных ограничений, локдаунов, нам нужно вакцинировать не 1 миллион 90 тысяч, как мы планировали до определенного этапа, это было порядка 70% взрослого населения, а до 1,3 миллиона человек. Тогда город будет более-менее в относительной безопасности… Нам нужно порядка 300-400 тысяч взрослого населения еще вакцинировать», – сказал заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

    По его словам, сейчас перед городом стоит большая задача.

    «Мы обращаемся к алматинцам, для безопасности города и себя, близких, просьба вакцинироваться», - добавил он.

    Кроме того, замакима заявил, что на сегодня около 960 тысяч горожан вакцинировались от коронавируса.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы
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