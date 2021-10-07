Акимат Алматы намерен вакцинировать от COVID-19 до 1,3 миллиона человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы планируют увеличить число жителей, которые должны быть привиты от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы полагаем, что для защиты города, для нормализации жизни, чтобы у нас не было сильных ограничений, локдаунов, нам нужно вакцинировать не 1 миллион 90 тысяч, как мы планировали до определенного этапа, это было порядка 70% взрослого населения, а до 1,3 миллиона человек. Тогда город будет более-менее в относительной безопасности… Нам нужно порядка 300-400 тысяч взрослого населения еще вакцинировать», – сказал заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, сейчас перед городом стоит большая задача.

«Мы обращаемся к алматинцам, для безопасности города и себя, близких, просьба вакцинироваться», - добавил он.

Кроме того, замакима заявил, что на сегодня около 960 тысяч горожан вакцинировались от коронавируса.