Акимат Алматы расторг аренду земель в Центральном парке

В Алматы в государственное управление вернули 5 гектаров земли в Центральном парке, передает корреспондент агентства Kazinform.

Акимат Алматы отказал в продлении договоров аренды земельных участков на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Горького.

— Данное решение принято в связи с тем, что арендатор ТОО «ТФК «Алтын-Тараз» не инвестировал средства в благоустройство территории и улучшение инфраструктуры. Одной из ключевых причин прекращения арендных отношений стало ненадлежащее содержание территории парка на протяжении длительного времени. Значительная часть инфраструктуры и аттракционов устарела, а состояние одной из главных рекреационных зон города вызывает многочисленные нарекания со стороны жителей, — уточнили в акимате города.

Арендатор пытался оспорить это решение в суде, но суд отказал в удовлетворении иска. В результате в государственное управление возвращаются 94 земельных участка общей площадью 5 гектаров на территории парка.

Теперь акимат планирует разработать концепцию модернизации парка: провести озеленение, создать современные зоны отдыха и развивать туристическую и культурную инфраструктуру.

