KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Акимат Алматы расторг аренду земель в Центральном парке

    В Алматы в государственное управление вернули 5 гектаров земли в Центральном парке, передает корреспондент агентства Kazinform.

    парк, Алматы, люди, саябақ, адамдар
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Акимат Алматы отказал в продлении договоров аренды земельных участков на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Горького.

    — Данное решение принято в связи с тем, что арендатор ТОО «ТФК «Алтын-Тараз» не инвестировал средства в благоустройство территории и улучшение инфраструктуры. Одной из ключевых причин прекращения арендных отношений стало ненадлежащее содержание территории парка на протяжении длительного времени. Значительная часть инфраструктуры и аттракционов устарела, а состояние одной из главных рекреационных зон города вызывает многочисленные нарекания со стороны жителей, — уточнили в акимате города.

    Арендатор пытался оспорить это решение в суде, но суд отказал в удовлетворении иска. В результате в государственное управление возвращаются 94 земельных участка общей площадью 5 гектаров на территории парка.

    Теперь акимат планирует разработать концепцию модернизации парка: провести озеленение, создать современные зоны отдыха и развивать туристическую и культурную инфраструктуру.

    Напомним, новый маршрут в парке «Медеу» создадут в Алматы.

    Акимат Алматы Возврат активов Отдых
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор