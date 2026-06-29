Акимат Алматы опроверг информацию о застройке территории Family Park

В Алматы разгорелись споры вокруг одного из популярных парков после появления информации о возможном изъятии ее территории, передает корреспондент агентства Kazinform.

Администрация парка и жители города выразили обеспокоенность тем, что на месте популярной зоны отдыха может появиться жилой комплекс. О том, что парк планируют изъять в социальных сетях сообщила администрация Family Park.

— Поводом для обсуждения стало заседание комиссии «Жер аманаты» партии AMANAT в городском филиале Алматы. Как сообщалось на заседании, вопрос был поднят после обращений жителей, жалоб на состояние парка и общественного резонанса вокруг данной темы. При этом администрации Family Park не были представлены ни сами обращения, ни жалобы, на которые ссылались участники заседания, что лишило парк возможности ознакомиться с их содержанием и дать соответствующие пояснения, — говорится в публикации.

В администрации утверждают, что представителей парка не пригласили на это заседание. Также представители парка утверждают, что до проведения заседания каких-либо официальных требований в адрес парка не поступало, однако позже выдано уведомление о расторжении договора аренды. В парке заявили, что причины такого решения им непонятны, поскольку за 27 лет работы вопросов к законности договора не возникало. Кроме того, в администрации выразили недоумение из-за внеплановых проверок со стороны госорганов.

Фото: акимат Алматы

Опасения относительно возможной застройки территории высказали и жители города.

— Алматинцы! Продолжаю поднимать вопрос о парках, скверах и аллеях. Вы в курсе, что хотят снести Family Park и построить вместо него новый ЖК? Family Park — это не просто парк с аттракционами, это большая экосистема, где высажены деревья, кусты, цветы. Это не только парк, это воспоминания о детстве, — написала жительница Алматы в социальных сетях.

На ситуацию отреагировали в акимате Алматы. Там заявили, что распространяемая информация о том, что территорию Family Park планируется использовать под строительство ЖК либо иных объектов, не соответствует действительности.

— Согласно действующему Генеральному плану города Алматы, а также Проекту детальной планировки, территория Family Park определена как общественное рекреационное пространство — парковая зона. Изменение ее целевого и функционального назначения не предусматривается. Family Park сохранит свое назначение как парк для отдыха жителей и гостей Алматы, — сообщили в акимате.

При этом рассматривается исключительно вопрос возврата территории в непосредственное государственное управление с целью проведения комплексной реконструкции, благоустройства и модернизации.

Фото: акимат Алматы

— Несмотря на многолетнее пользование объектом, арендатор не исполнял в должной мере обязательства по развитию и содержанию парка, не инвестировал в его инфраструктуру, вследствие чего парк оказался в состоянии упадка, — говорится в заявлении акимата.

По данным акимата Алматы, парк нуждается в обновлении инженерной и рекреационной инфраструктуры, создании комфортной, безопасной и доступной городской среды, включая полноценную безбарьерную инфраструктуру для маломобильных граждан.

По информации городских властей, после обновления парк должен стать современным общественным пространством с безопасной, доступной и комфортной инфраструктурой.

Ранее в Алматы разгорелся спор вокруг инклюзивного горного курорта «Пионер». Основатель инклюзивного проекта Жанат Каратай заявила о получении постановления акимата об изъятии земель для строительства канатной дороги.

Также сообщалось, что четыре участка в Алматы изымут для строительства канатных дорог. Отчуждение затронет участки, принадлежащие ТОО «Фирма „ТАУ-САМАЛ“ и ТОО Ski Park Pioneer. Общая площадь изымаемых земель превышает два гектара.