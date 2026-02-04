Акима сельского округа наказали за препятствие бизнесу в Костанайской области

Как сообщили в пресс-службе департамента агентства по делам госслужбы, в октябре 2025 года предприниматель обратился к акиму сельского округа Әйет района Беимбета Майлина с заявлением о предоставлении земельного участка площадью около 0,1 гектара для прокладки газопровода. Участок запрашивался в рамках государственной услуги, оказываемой без проведения торгов, с полным пакетом необходимых документов.

Земельная комиссия дала положительное заключение, а землеустроительный проект был утвержден. Согласно требованиям Земельного кодекса, этих оснований было достаточно для предоставления участка. Однако аким сельского округа незаконно отказал заявителю.

Предприниматель обжаловал решение в департамент Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Костанайской области. По итогам рассмотрения жалобы были приняты меры реагирования, в результате которых права заявителя полностью восстановлены — земельный участок предоставлен без повторного обращения за госуслугой.

Кроме того, совместно с органами прокуратуры аким сельского округа привлечен к административной ответственности за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность.

