    20:42, 03 Февраль 2026 | GMT +5

    Акима сельского округа наказали за препятствие бизнесу в Костанайской области

    В Костанайской области предпринимателю восстановили право на получение земельного участка после незаконного отказа со стороны акима сельского округа, передает корреспондент агентства Kazinform.

    земля участок изъятие
    Фото: Минсельхоз РК

    Как сообщили в пресс-службе департамента агентства по делам госслужбы, в октябре 2025 года предприниматель обратился к акиму сельского округа Әйет района Беимбета Майлина с заявлением о предоставлении земельного участка площадью около 0,1 гектара для прокладки газопровода. Участок запрашивался в рамках государственной услуги, оказываемой без проведения торгов, с полным пакетом необходимых документов.

    Земельная комиссия дала положительное заключение, а землеустроительный проект был утвержден. Согласно требованиям Земельного кодекса, этих оснований было достаточно для предоставления участка. Однако аким сельского округа незаконно отказал заявителю.

    Предприниматель обжаловал решение в департамент Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Костанайской области. По итогам рассмотрения жалобы были приняты меры реагирования, в результате которых права заявителя полностью восстановлены — земельный участок предоставлен без повторного обращения за госуслугой.

    Кроме того, совместно с органами прокуратуры аким сельского округа привлечен к административной ответственности за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность.

    Напомним, в октябре 2025 года, по факту мошенничества были оштрафованы аким и экс-полицейский в Костанайской области.

    Теги:
    Бизнес Костанайская область Акимы
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
