Акима сельского округа в Туркестанской области наказали за участие в пикнике во время ЧП

ШАРДАРИНСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Нарушителей режима чрезвычайного положения привлекли к ответственности в Шардаринском районе туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Туркестанской области.

15 марта 2020 года Указом Президента Республики Казахстан на территории страны было объявлено чрезвычайное положение. Согласно указу 17 марта в акимате Шардаринского района создана комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения с принятием ряда ограничительных мер, в числе которых были запрет на сбор более трех человек, не включая членов семьи, организация праздничных мероприятий.

«Несмотря на это, было установлено, что аким сельского округа Жаушыкум Шардаринского района Н. Нурсейтов и специалист противопожарной службы Шардаринского района Б. Алимханов 9 апреля приняли участие в праздновании дня рождения своего друга на природе. При этом все происходящее они запечатлили на фото, которые позже разместили в социальных сетях», - сообщили в прокуратуре.

Проверкой установлено, что вышеуказанные лица отмечали день рождение работника ТОО «Энергопоток» Б. Базарова.

«13 апреля прокуратура Шардаринского района по факту празднования дня рождения в отношении (инициатора) Б. Базарова возбудила административное производство по части третьей статьи 476 КоАП РК, по результатом которого постановлением Шардаринского районного суда от 15 апреля ему наложен административный штраф в размере 27 780 тенге», - отметили в надзорном ведомстве.

Кроме того, за нарушение режима чрезвычайного положения для решения вопроса привлечения к дисциплинарной ответственности государственных служащих прокуратурой района внесены акты реагирования.

«13 мая представление районного прокурора рассмотрено на дисциплинарной комиссией АДГС по Туркестанской области, где распоряжением акима района №1-77 от 19.05.2020 г. акиму сельского округа Н. Нурсейтову наложено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора.

А на специалиста противопожарной службы Шардаринского района Б. Алимханова наложено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии, с одновременным наложением взыскания в виде строгого выговора на начальника этого же отдела Б. Туракулова ввиду отсутствия ведомственного контроля за подчиненным», - подытожили в облпрокуратуре.