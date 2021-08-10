Акима района в Жамбылской области наказали за проведенный юбилей

ТАРАЗ.КАЗИНФОРМ – Акима Байзакского района Бакыта Казанбасова наказали за проведение юбилея в разгар пандемии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В июле, во время усиления в Жамбылской области карантинно-ограничительных мероприятий, аким Байзакского района праздновал свой 60-летний юбилей в одном из лучших ресторанов Тараза. Видео с праздника распространилось в социальных сетях и вызвало возмущение жамбылцев.

Как сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе акима Жамбылской области, по поводу видео с участием акима Байзакского района Бакыта Казанбасова от акима района получены объяснения.

«По объяснению Б.Казанбасова, праздничное мероприятие было организовано его родственниками. Аким района узнал о семейном празднике, когда приехал туда, получил поздравления и вернулся домой. По его словам, в мероприятии приняли участие только близкие родственники, всего 38 человек», - пояснили в пресс-службе акима Жамбылской области.

Распоряжением исполняющего обязанности акима Жамбылской области от 3 августа 2021 года Б. Казанбасову объявлен строгий выговор. В письме департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Жамбылской области от 27 июля 2021 года отмечается, что Б. Казанбасов привлечен к административной ответственности по статье 425 КоАП РК.

Аким Байзакского района выплатил штраф в размере 87 510 тенге.

Что касается владельца ресторана, также нарушившего санитарно-эпидемиологическое законодательство РК, то предприниматель по факту нарушения карантинного режима в период ограничительных карантинных мер в соответствии с санкцией, предусмотренной ч.1 ст. 425 КоАП, должен заплатить 230 МРП, то есть 670 910 тенге.