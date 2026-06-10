Аким ЗКО встретился с руководством провинции Ляонин

Стороны отметили высокий уровень стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества между Казахстаном и Китаем, развивающегося под руководством лидеров двух государств. Сегодня межрегиональные связи, в том числе торгово-экономическое и культурно-гуманитарное взаимодействие, выходят на качественно новый уровень.

Сюй Куньлинь поблагодарил акима ЗКО за то, что он принял приглашение. Он отметил, что знакомство и взаимодействие, начавшиеся в прошлом году в провинции Цзянсу, уже приносят конкретные результаты, и выразил уверенность в том, что партнерство будет и впредь развиваться динамично и на долгосрочной основе.

В свою очередь аким области Нариман Турегалиев подчеркнул, что в регионе проводится масштабная работа по привлечению прямых иностранных инвестиций и повышению инвестиционной привлекательности в соответствии с поручениями Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

— На сегодняшний день стратегическое партнерство между Западно-Казахстанской областью и Китайской Народной Республикой значительно укрепилось. По итогам 2025 года объем внешнеторгового оборота между нашим регионом и Китаем составил 175 миллионов долларов США, что в 1,5 раза превышает показатель 2024 года. Когда Вы занимали должность председателя Народного правительства провинции Цзянсу, мы провели встречу и достигли ряда договоренностей по нескольким направлениям. В рамках этих договоренностей уже реализуются конкретные проекты. Уверен, что в ближайшее время будут укреплены и устойчивые связи с провинцией Ляонин, — отметил Нариман Турегалиев.

Глава региона также рассказал о логистическом потенциале Западно-Казахстанской области и созданных благоприятных условиях для инвесторов, подтвердив готовность к реализации совместных проектов.