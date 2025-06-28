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    11:40, 28 Июнь 2025 | GMT +5

    Аким ЗКО встретился с председателем народного правительства провинции Цзянсу

    В рамках официального визита делегации Западно-Казахстанской области в Китайскую Народную Республику акима области Нариман Турегалиев встретился с замсекретаря партийного комитета, председателем Народного правительства провинции Цзянсу Сюй Куньлинем, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат ЗКО.

    Аким ЗКО встретился с председателем народного правительства провинции Цзянсу
    Фото: акимат Западно-Казахстанской области

    — Для Казахстана Китай является стратегическим партнером по важным направлениям деятельности, нас связывает историческая дружба, выработанная веками на основе принципов добрососедства и взаимоуважения при сохранении независимого пути развития двух государств. Об этом не раз подчеркивали при встречах на высшем уровне Главы двух наших государств.

    Западно-Казахстанская область является «западными воротами» Казахстана.

    Учитывая наши тесные торгово-экономические связи с Китаем, мы готовы к дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества и реализации взаимовыгодных проектов, — отметил Н. Турегалиев.

    Аким ЗКО встретился с председателем народного правительства провинции Цзянсу
    Фото: акимат Западно-Казахстанской области

    Председатель Народного правительства провинции Цзянсу также выра

    зил заинтересованность в укреплении торгово-экономических отношений с регионом. Сюй Куньлинь отметил, что провинция имеет успешное сотрудничество с Казахстаном и доказательством этому служат ряд реализованных проектов.

    В ходе переговоров стороны обсудили перспективы углубления торгово-экономического сотрудничества между Западно-Казахстанской областью и одним из наиболее развитых индустриальных регионов Китая — провинцией Цзянсу.

    Аким ЗКО встретился с председателем народного правительства провинции Цзянсу
    Фото: акимат Западно-Казахстанской области

    Аким ЗКО подчеркнул стратегическую заинтересованность региона в развитии прямых связей с китайскими промышленными и логистическими центрами, а также отметил высокую динамику торгового оборота: в 2024 году товарооборот между ЗКО и КНР вырос на 25% и составил 88,4 млн долларов США.

    Отдельное внимание было уделено реализации проектов в таких сферах, как:

    • производство сельскохозяйственной и автомобильной техники,
    • переработка ТБО и сельхозпродукции,
    • строительство и модернизация очистных сооружений,
    • развитие логистических маршрутов по линии Китай — Центральная Азия — Европа.
    Аким ЗКО встретился с председателем народного правительства провинции Цзянсу
    Фото: акимат Западно-Казахстанской области

    Стороны договорились активизировать двусторонние контакты, а также расширить участия китайских инвесторов в агропромышленном и промышленном кластерах Западного Казахстана.

    По итогам встречи аким области поблагодарил руководство провинции Цзянсу за теплый прием и выразил уверенность, что достигнутые договоренности станут прочной основой для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.

    Данная встреча организована при поддержке посольства Республики Казахстан в Китайской народной республике.

    Аким ЗКО встретился с председателем народного правительства провинции Цзянсу
    Фото: акимат Западно-Казахстанской области
    Теги:
    ЗКО Китай Регионы Сотрудничество Нариман Турегалиев Международные отношения Западно-Казахстанская область
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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