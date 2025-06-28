Аким ЗКО встретился с председателем народного правительства провинции Цзянсу

— Для Казахстана Китай является стратегическим партнером по важным направлениям деятельности, нас связывает историческая дружба, выработанная веками на основе принципов добрососедства и взаимоуважения при сохранении независимого пути развития двух государств. Об этом не раз подчеркивали при встречах на высшем уровне Главы двух наших государств. Западно-Казахстанская область является «западными воротами» Казахстана. Учитывая наши тесные торгово-экономические связи с Китаем, мы готовы к дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества и реализации взаимовыгодных проектов, — отметил Н. Турегалиев.

Фото: акимат Западно-Казахстанской области

Председатель Народного правительства провинции Цзянсу также выра

зил заинтересованность в укреплении торгово-экономических отношений с регионом. Сюй Куньлинь отметил, что провинция имеет успешное сотрудничество с Казахстаном и доказательством этому служат ряд реализованных проектов.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы углубления торгово-экономического сотрудничества между Западно-Казахстанской областью и одним из наиболее развитых индустриальных регионов Китая — провинцией Цзянсу.

Фото: акимат Западно-Казахстанской области

Аким ЗКО подчеркнул стратегическую заинтересованность региона в развитии прямых связей с китайскими промышленными и логистическими центрами, а также отметил высокую динамику торгового оборота: в 2024 году товарооборот между ЗКО и КНР вырос на 25% и составил 88,4 млн долларов США.

Отдельное внимание было уделено реализации проектов в таких сферах, как:

производство сельскохозяйственной и автомобильной техники,

переработка ТБО и сельхозпродукции,

строительство и модернизация очистных сооружений,

развитие логистических маршрутов по линии Китай — Центральная Азия — Европа.

Фото: акимат Западно-Казахстанской области

Стороны договорились активизировать двусторонние контакты, а также расширить участия китайских инвесторов в агропромышленном и промышленном кластерах Западного Казахстана.

По итогам встречи аким области поблагодарил руководство провинции Цзянсу за теплый прием и выразил уверенность, что достигнутые договоренности станут прочной основой для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.

Данная встреча организована при поддержке посольства Республики Казахстан в Китайской народной республике.