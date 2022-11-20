Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Выборы

Аким Жетысуской области проголосовал на выборах Президента РК

20 Ноября 2022, 11:28
Аким Жетысуской области проголосовал на выборах Президента РК
20 Ноября 2022, 11:28

Аким Жетысуской области проголосовал на выборах Президента РК

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Аким Жетысуской области Бейбит Исабаев вместе с супругой Асией Габдимановной проголосовали на избирательном участке №974 во Дворце культуры имени Ильяса Жансугурова в городе Талдыкорган, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня важнейшее политическое событие для нашей страны. Я отдал свой голос за будущее Казахстана, это мое конституционное право, мой выбор. Я верю в будущее нашей страны», - приводит слова Бейбита Исабаева пресс-служба.

В Жетысуской области есть 447 избирательных участков, которые работают с 07:00 утра. В регионе свыше 445 тысяч избирателей.


Новости по теме
Жители Байконура принимают активное участие в выборах Президента РК
Более 60% избирателей проголосовали на выборах Президента
Молодожены проголосовали на президентских выборах в Астане
Читайте также
Жители Байконура принимают активное участие в выборах Президента РК
Выборы Президента РК: начато голосование в Бразилии
По участку в Москве предварительная явка на выборах составляет 25%
Более 60% избирателей проголосовали на выборах Президента
Молодожены проголосовали на президентских выборах в Астане
Единственный ветеран ВОВ района Алтай ВКО отдал свой голос на дому
Выборы организованы в рамках международных стандартов – представитель Грузии
Аида Балаева отдала свой голос на выборах Президента РК
Новости партнеров
Популярное
1 Древний мост через реку Талас – свидетель былого могущества древнего Тараза
2 Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся
3 Новый Дворец школьников и спортивные центры строят в Астане
4 Чемпионат мира в Катаре: группа «Н» - последний шанс Роналду?
5 Первый цех по переработке молока откроется в одном из районов Атырауской области

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору