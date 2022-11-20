Аким Жетысуской области проголосовал на выборах Президента РК

20 Ноября 2022, 11:28

20 Ноября 2022, 11:28

Аким Жетысуской области проголосовал на выборах Президента РК

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Аким Жетысуской области Бейбит Исабаев вместе с супругой Асией Габдимановной проголосовали на избирательном участке №974 во Дворце культуры имени Ильяса Жансугурова в городе Талдыкорган, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня важнейшее политическое событие для нашей страны. Я отдал свой голос за будущее Казахстана, это мое конституционное право, мой выбор. Я верю в будущее нашей страны», - приводит слова Бейбита Исабаева пресс-служба.

В Жетысуской области есть 447 избирательных участков, которые работают с 07:00 утра. В регионе свыше 445 тысяч избирателей.