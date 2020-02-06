Аким ВКО рассказал о планах на 2020 год

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - В областном акимате состоялась отчетная встреча главы Восточно-Казахстанского региона Даниала Ахметова перед Общественным советом ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Даниал Ахметов кратко остановился на показателях социально-экономического развития области за 2019 год. Главными событиями минувшего года стали завершение строительства четырех школ, открытие детской больницы на 200 коек в Усть-Каменогорске, начало работы многофункционального культурно-спортивного комплекса мирового уровня на 5 тысяч мест в Семее.

В регионе выполнили средний ремонт 513 км дорог, построили 413 км сетей водоснабжения, отремонтировали 306 социальных объектов.



В здравоохранении области появилось более 130 тысяч новых методов диагностики и лечения, полностью выполнены задачи международного аудита. Работа по повышению знаний врачей будет продолжена, однако с этого года длительность обучения за рубежом составит от 3 месяцев до года. В ближайшее время больницы региона перейдут на стандарт JCI, будут созданы филиалы казахстанских НИИ.



Как рассказал Даниал Ахметов, в планах на 2020 год переоборудовать 9 родильных домов до второго уровня в приграничных и районных центрах области, а также открыть в Аягозе и Алтае кардиоцентры.

«Неправильно, что 80% детей у нас рождается только в двух центрах. Туда за тысячи километров везут молодых мам. Мы должны сделать комфортные условия в районах, оснастить роддома по самому высокому стандарту. Это же касается и кардиологических центров. Не нужно думать, что только в Усть-Каменогорске и Семее люди могут получить квалифицированную помощь. Жители Урджарского, Тарбагатайского, Аягозского и многих других районов скоро будут получать эту помощь в так называемый «золотой час», - сказал глава региона.



Перед Управлением образования стоит задача продолжить работу в направлении развития полиязычия, повысить уровень преподавания 4 тысяч педагогов, а также внедрить в обучение программу мирового уровня по IT-технологиям.



«Я вижу, с каким энтузиазмом дети занимаются информационными технологиями. Это блестящие результаты. Дети должны стать еще более конкурентоспособными. Мы можем достичь успеха в этой сфере»,- отметил Даниал Ахметов.



Продолжится работа по Программе развития ТиПО. Одной из главных задач стоит переоснащение колледжей новым оборудованием и внедрение стандартов WorldSkills.



В сфере социальной защиты уязвимых слоев населения, в том числе многодетных и малообеспеченных семей, в прошлом году прошли кардинальные перемены. Для данной категории в 2 раза была увеличена единовременная социальная помощь, в 3 раза - государственная адресная социальная помощь, всевозможная поддержка оказывалась детям. В планах этого года стабилизировать ситуацию с учетом новых правил выплат АСП. Также планируется начать ликвидировать очерёдность жилья для этой категории в три этапа до 2022 года.

В целом, в прошлом году сдано 443 тыс. кв. м жилой площади. Потребность в улучшении жилищных условий у населения по-прежнему высока. В ЖССБ стоят в очереди и имеют первоначальный взнос 10,9 тыс. человек. В этом году планируется ввести 480 тыс. кв.м. жилья. Также перед Управлением строительства глава региона поставил задачу дополнительно обеспечить объем ПСД (проектно – сметной документации) на 350 тыс. кв. м. жилья. В связи с планируемым большим объемом ввода жилья, по словам Даниала Ахметова, в течение ближайшего времени образуется нехватка строителей. Поэтому Управлению образования и Управлению строительства было дано поручение организовать повсеместное обучение строительным специальностям сообразно объему жилья.



Также в текущем году запланирован ввод социальных объектов: Дом культуры в Глубоковском районе, физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Актогай, плавательный бассейн в селе Курчум, школа на 300 мест в селе Караул и другие.



«В этом году нам предстоит сделать многое, в том числе в Усть-Каменогорске. В прошлом году мы провели благоустройство по улице Молдагуловой. Недавно я провел встречу с жителями 19 микрорайона. В течение 10 последних лет мы не занимались этим районом. В этом году все проблемы там решим», - сказал аким ВКО.



В заключение встречи Даниал Ахметов остановился на вопросах начала строительства моста через Бухтарминское водохранилище, развития приграничных территорий, а также города Семей.