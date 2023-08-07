Аким ВКО ознакомился с ходом ремонта на ТЭЦ в Риддере

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев ознакомился с ходом ремонтных работ на ТЭЦ в городе Риддере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.



На сегодняшний день основная задача, которая стоит перед подрядчиками и местными исполнительными органами – контролировать процесс ремонта, чтобы быть уверенными в том, что теплоисточник будет введён в строй к началу отопительного сезона.

К ремонту ТЭЦ уже не первый месяц приковано внимание не только жителей горняцкого города, но и всех восточноказахстанцев. С ходом работ ознакомился аким области Ермек Кошербаев.

«Отставаний от графика нет, несмотря на определённые трудности, – отметил глава региона. – Ремонт приходится вести «с колёс», поэтому постоянно идёт актуализация фронта работ. Сегодня по всем узлам и агрегатам исполнение работ составляет более 40 процентов, впереди – основной ремонт».

Напомним, четыре из шести котлов на теплоисточнике планируют запустить уже к 20 сентября. Это три котла среднего давления и один – высокого давления. Как уже сообщалось, с наступлением серьёзных холодов в Риддере будут работать все шесть агрегатов.

«Работы ведутся на всех шести котлах, другом оборудовании, тракте топливоподачи, галерее, – сказал генеральный директор АО «Риддер ТЭЦ» Игорь Михайленко. – В ближайшее время начнётся самый важный и ответственный процесс монтажа оборудования».

Однако бесперебойная подача тепла в дома горожан зависит не только от жара в печах. Доставить его в квартиры помогает целая сеть инженерных сооружений. Поэтому к вопросу реанимации отопительной системы в Риддере подошли комплексно, с учётом состояния каждой из её частей.

«Есть контроль над исполнением ремонтных работ со стороны Правительства РК и Министерства энергетики страны, – подчеркнул Ермек Кошербаев. – Сейчас на теплоисточнике в три смены работают 400 человек, на следующей неделе их количество вырастет до 500. Если будет необходимость в дополнительной рабочей силе Правительство готово оказать поддержку и в этом вопросе».

Огромное внимание уделяется и реконструкции тепловых сетей. Более двух километров трубопровода обновят в рамках капитального ремонта ТЭЦ. Сметная стоимость ремонта составит порядка 1,1 миллиарда тенге.

Специалисты ТОО «Восток Котлы» демонтируют старые и прокладывают новые трубы, работы ведутся на четырёх участках города. Прокладку магистрали подрядчик начал 29 мая и уже в текущем месяце она будет завершена. Проведена опрессовка и полностью засыпан один из участков протяжённостью 500 метров. В целом, силами ТОО «Восток котлы» капитальным ремонтом будут охвачены 1934 метров тепловых сетей.

«От нашего предприятия в капитальном ремонте тепловых сетей задействовано до 30 человек, – отметил представитель ТОО «Восток Котлы» Оралбек Турашев. – Темпы хорошие, планируем до конца августа завершить все работы.

Аналогичную работу обеспечивает другой подрядчик – ТОО «Востоквзрывпром». По словам главного инженера предприятия Сергея Богданова, их организация проводит капитальный ремонт на двух участках, протяженностью 320 метров. Работы также будут завершены до конца месяца.

Общая протяжённость тепловых сетей АО «Риддер ТЭЦ» составляет 160 километров.

Ранее сообщалось, что в Риддере зафиксирован самый высокий показатель случаев несоблюдения температурного режима работы теплосетей. Износ оборудования на ТЭЦ в Риддере достиг показателя 74,5%.