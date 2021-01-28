Аким ВКО недоволен работой  по строительству и вводу жилья в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — Аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов отметил неудовлетворительную работу по вводу жилья в городе Усть-Каменогорске, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат ВКО.

По области все показатели социально-экономического развития в прошлом году завершены с положительной динамикой. Об этом стало известно в ходе заседания областного акимата. Так, в регионе введено в эксплуатацию 519,8 тысячи кв. метров жилья, отремонтировано 85% дорог. В экономику области инвестировано 714,5 млрд тенге, что на 112% выше, чем за 2019 год.

Кроме того, в рамках «Дорожной карты бизнеса 2025» выдано 106 грантов начинающим предпринимателям на 517 млн тенге.

Однако, ряд городов не выполнили все показатели. Д. Ахметов раскритиковал неудовлетворительную работу по строительству и вводу жилья акима города Усть-Каменогорска и своего заместителя Бакытжана Байахметова.

«Несмотря на позитивные показатели прошлого года и перевыполнение плана по вводу жилья на 117,4%, снижение допущено в Усть-Каменогорске. 69% является в принципе крайне отрицательным явлением. Это личный провал акима города Жаксылыка Омара и моего заместителя Бакытжана Байахметова. Самое интересное, они и в этом году не собираются вводить ни один квадратный метр жилья до октября при 100% финансировании. Требую до пятницы разобраться с данной ситуацией, буду проводить отдельное совещание на эту тему», – отметил аким ВКО Д. Ахметов.

Кроме того, глава региона подчеркнул проблему по очередности в детских садах в городах Семей, Усть-Каменогорск, Риддер.

«Поручаю моему заместителю Алишеру Мархабату, а также акимам городов Семей, Усть-Каменогорск, Риддер и Курчатов активно работать в рамках государственно-частного партнерства. Внесите мне обоснованное предложение в десятидневный срок», - сказал Д. Ахметов.

Глава региона поручил всем акимам городов и районов проводить работу по сдерживаю цен на социально-значимые продукты питания с проведениием постоянного мониторинга.

Фото: пресс-служба акимата ВКО