РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:00, 27 Январь 2021 | GMT +6

    Аким ВКО недоволен работой  по строительству и вводу жилья в Усть-Каменогорске

    None
    None
    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — Аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов отметил неудовлетворительную работу по вводу жилья в городе Усть-Каменогорске, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат ВКО.

    По области все показатели социально-экономического развития в прошлом году завершены с положительной динамикой. Об этом стало известно в ходе заседания областного акимата. Так, в регионе введено в эксплуатацию 519,8 тысячи кв. метров жилья, отремонтировано 85% дорог. В экономику области инвестировано 714,5 млрд тенге, что на 112% выше, чем за 2019 год.

    Кроме того, в рамках «Дорожной карты бизнеса 2025» выдано 106 грантов начинающим предпринимателям на 517 млн тенге.

    Однако, ряд городов не выполнили все показатели. Д. Ахметов раскритиковал неудовлетворительную работу по строительству и вводу жилья акима города Усть-Каменогорска и своего заместителя Бакытжана Байахметова.

    «Несмотря на позитивные показатели прошлого года и перевыполнение плана по вводу жилья на 117,4%, снижение допущено в Усть-Каменогорске. 69% является в принципе крайне отрицательным явлением. Это личный провал акима города Жаксылыка Омара и моего заместителя Бакытжана Байахметова. Самое интересное, они и в этом году не собираются вводить ни один квадратный метр жилья до октября при 100% финансировании. Требую до пятницы разобраться с данной ситуацией, буду проводить отдельное совещание на эту тему», – отметил аким ВКО Д. Ахметов.

    Кроме того, глава региона подчеркнул проблему по очередности в детских садах в городах Семей, Усть-Каменогорск, Риддер.

    «Поручаю моему заместителю Алишеру Мархабату, а также акимам городов Семей, Усть-Каменогорск, Риддер и Курчатов активно работать в рамках государственно-частного партнерства. Внесите мне обоснованное предложение в десятидневный срок», - сказал Д. Ахметов.

    Глава региона поручил всем акимам городов и районов проводить работу по сдерживаю цен на социально-значимые продукты питания с проведениием постоянного мониторинга.


    Фото: пресс-служба акимата ВКО


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Акимат Жилье Строительство
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:42
    104-летняя жительница Чикаго прыгнула с парашютом с высоты 4100 метров
    Сегодня, 15:33
    Тысячелетние артефакты эпохи викингов найдены во дворе дома в Норвегии
    Сегодня, 15:18
    Как теперь выглядит ранее сгоревшее здание акимата Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!