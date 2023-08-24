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    19:47, 23 Август 2023 | GMT +6

    Аким Туркестанской области разъяснил, как сельчанам повысить свои доходы

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды выразил готовность оказать предпринимателям необходимую поддержку со стороны государства в получении льготных кредитов под 2,5 %, передает МИА «Казинформ«.

    В рамках программы «Ауыл аманаты» планируется поддержка получателей адресной социальной помощи и их адаптация к новым профессиям. Цель нового проекта, реализуемого по поручению Главы государства, - повышение доходов и улучшение благосостояния населения.

    Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды встретился с жителями Ордабасинского района, ответил на их вопросы и рассказал о возможностях и эффективности нового проекта.

    «Как известно, 80 процентов жителей области проживают в сельских населенных пунктах. Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил уделить особое внимание развитию сел. В этом году в нашей области запущен проект «Ауыл аманаты». Он очень важен для нашего региона. Цель проекта - повышение доходов сельского населения, улучшение благосостояния жителей сел. В рамках программы планируется поддержка получателей адресной социальной помощи и их адаптация к новым профессиям. Мы должны максимально использовать предоставленную нам возможность», - сказал аким области.

    Тем, кто занимается индивидуальным бизнесом и создает кооперативы, предоставляется льготный кредит под 2,5%. Также предусмотрено предоставление лизинга на приобретение сельскохозяйственной техники. Есть еще распределение инвестиционных субсидий для кооперативов.

    Напомним, впервые проект «Ауыл аманаты» в пилотном режиме был запущен в Жамбылской области и дал положительные результаты. В частности, уменьшилось количество безработных и получателей АСП, а количество предпринимателей, которые занимаются развитием сельского хозяйства и земледелием, наоборот увеличилось.

    В Ордабасинском районе к этому проекту присоединились сельские округа Бадам, Шұбар, Бөржар, Қараспан. Утверждены документы по 118 проектам животноводства, которое является приоритетным направлением в районе, кредиты в размере 326 млн тенге выданы на реализацию 60-ти проектов.

    Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды принял участие в выставке сельхозпродукции и техники в Ордабасинском районе. Он выразил готовность оказать предпринимателям необходимую поддержку со стороны государства.

    Также глава региона ознакомился с работой крестьянского хозяйства «Балкаусар», где на 100 га посажены деревья павловнии. Особенностью дерева, выращиваемого в основном в тропиках Восточной Азии, является целебный лист, ствол которого является незаменимым сырьем для изготовления мебели и музыкальных инструментов.


    Теги:
    Акимат Трудоустройство Туркестанская область
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