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    02:52, 28 Февраль 2021 | GMT +6

    Аким Туркестанской области провел заседание комиссии по выяснению причин гибели пяти человек

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев провел заседание комиссии по выяснению причин гибели пяти человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Департаменту полиции, департаменту по чрезвычайным происшествиям поручено провести всестороннее расследование, найти и наказать виновных в случившемся. Возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные действия.

    Группой психологов управления здравоохранения оказывается помощь родным и близким пострадавших, организован транспорт для доставки тел к месту захоронения, оказывается содействие в организации похорон.

    Принято решение провести 28 февраля в 11 часов пресс-конференцию с участием всех заинтересованных органов.

    Как сообщалось, в частном доме в Туркестане были найдены тела пяти человек - женщины и ее четырех детей.


    Теги:
    Туркестанская область Акимат Происшествия
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