02:52, 28 Февраль 2021 | GMT +6
Аким Туркестанской области провел заседание комиссии по выяснению причин гибели пяти человек
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев провел заседание комиссии по выяснению причин гибели пяти человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.
Департаменту полиции, департаменту по чрезвычайным происшествиям поручено провести всестороннее расследование, найти и наказать виновных в случившемся. Возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные действия.
Группой психологов управления здравоохранения оказывается помощь родным и близким пострадавших, организован транспорт для доставки тел к месту захоронения, оказывается содействие в организации похорон.
Принято решение провести 28 февраля в 11 часов пресс-конференцию с участием всех заинтересованных органов.
Как сообщалось, в частном доме в Туркестане были найдены тела пяти человек - женщины и ее четырех детей.