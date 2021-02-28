Аким Туркестанской области провел заседание комиссии по выяснению причин гибели пяти человек

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев провел заседание комиссии по выяснению причин гибели пяти человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Департаменту полиции, департаменту по чрезвычайным происшествиям поручено провести всестороннее расследование, найти и наказать виновных в случившемся. Возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные действия.

Группой психологов управления здравоохранения оказывается помощь родным и близким пострадавших, организован транспорт для доставки тел к месту захоронения, оказывается содействие в организации похорон.

Принято решение провести 28 февраля в 11 часов пресс-конференцию с участием всех заинтересованных органов.

Как сообщалось, в частном доме в Туркестане были найдены тела пяти человек - женщины и ее четырех детей.