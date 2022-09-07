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Аким Туркестанской области провел первую встречу с населением

Редактор:  
Ринат Дусумов
7 Сентября 2022, 21:15
Аким Туркестанской области провел первую встречу с населением

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды провел отчетные встречи с населением в Созакском и Байдибекском районах. Выступая перед жителями, он рассказал о проводимых в районах работах и поделился планами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Аким особо отметил, что Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева

получило большую поддержку среди населения, и теперь главная задача - реализовывать поручения Президента.

«Сегодня я специально приехал к вам, чтобы вместе обсудить волнующие вас социальные и другие вопросы. Наша главная задача - служить вам, выполнять обещания. На днях Президент государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев выступил с Посланием, в котором обозначил ключевые направления для реформ. Это, несомненно, сыграет важную роль в ускорении экономического роста страны, повышении качества жизни и благосостояния населения. Мы все должны работать на благо страны», - сказал Д.Сатыбалды.

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В сельском округе Шолаккорган Созакского района, где побывал аким области, ведется строительство газораспределительной сети и магистральной газовой ветки с автоматизированной газотранспортной станцией. Открылся центр оказания социальных услуг. В нем ежедневно обслуживают 30 ветеранов и граждан с ограниченными возможностями.

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На встрече в Байдибекском районе было доложено об итогах работы акимата области по исполнению обращений и предложений жителей района. В частности, выделены средства на ремонт и строительство дорог в рамках программы «Ауыл - ел бесігі». Ведется строительство оздоровительного комплекса и центрального парка.

Д.Сатыбалды ознакомился с проектами жителей, получивших государственные гранты на реализацию бизнес-идей.

После отчетных встреч перед населением, аким области провел личный прием граждан и выслушал их вопросы и просьбы.

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