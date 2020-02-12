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Аким Туркестанской области провел личный прием граждан

12 Февраля 2020 20:32
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Аким Туркестанской области провел личный прием граждан

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев провел личный прием граждан. Напрямую к главе региона со своими личными и социальными проблемами обратились около 100 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службуакима области.

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Аким области выслушал предложения и обращения каждого, кто пришел в этот день.

На приме 90-летний аксакал Елтай Бимаханбетулы поблагодарил акима за проводимую работу и дал бата – благословение. Он обратился с предложением вернуть населенному пункту Шорнак статус районного центра. В свою очередь, Умирзак Естаевич отметил необходимость всесторонне изучить данный вопрос.

Жительница города Туркестан Раиса Шакирова обратилась с просьбой оказать содействие в повторном запуске центральной бани, неработающей уже более 20 лет. Для этого необходимо подвести газопровод на территорию бани, расположенной на окраине города. Глава региона рассказал, что в этом году город полностью газифицируют, а подключиться необходимо будет уже самим жильцам.


В ходе приема супруги Жайынбаевы, которые являются сиротами и получили недавно жилье, обратились к акиму помочь трудоустроиться в новую школу, расположенную рядом с домом. Молодая семья воспитывает 4-х детей. По специальности Арайлым Жайынбаева - учитель.

Вместе с тем, жители Байдибекского района попросили главу области выделить участки для пастбища, а также построить дневной стационар.

В пресс-службе акима отметили, что все пришедшие на прием смогли получить исчерпывающие ответы на волнующие вопросы. По итогам встречи акимам районов, городов и руководителям соответствующих управлений были даны конкретные поручения.


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Ключевые слова: Туркестанская область, Акимат,
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