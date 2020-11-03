Аким Туркестанской области посетил Ташкент

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Под руководством заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра состоялся официальный визит в город Ташкент Республики Узбекистан казахстанской делегации с участием руководства центральных государственных органов, акима Туркестанской области Умирзака Шукеева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

В состав делегации вошли представители министерств, соответствующих структур и акимата Туркестанской области. Члены делегации обсудили с узбекской стороной комплекс вопросов по дальнейшему углублению торгово-экономического сотрудничества. Достигнуты договоренности по эффективному двустороннему взаимодействию.

В ходе встречи аким Туркестанской области У. Шукеев, первый заместитель Премьер-Министра Республики Узбекистан А.Раматов и исполняющий обязанности председателя управления АО «Узбекистон темир йуллари» Х. Хасилов обсудили проект по организации высокоскоростного железнодорожного пассажирского движения по маршруту «Туркестан – Шымкент – Ташкент». Реализация проекта имеет большое значение для международных перевозок и для развития совместного туризма. В первую очередь проект создаст основу для развития и привлечения туристов в Туркестан.

Также Умирзак Шукеев встретился с министром водного хозяйства РУ Ш. Хамраевым. Стороны обсудили вопрос строительства каскада ГЭС общей мощностью 220 МВт на реке Угам.

Глава региона встретился с Премьер-Министром Республики Узбекистан А. Ариповым и поблагодарил его за оказанную поддержку во время ЧС в Мактааральском районе.