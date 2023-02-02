Аким Туркестанской области посетил подтопленные населенные пункты

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды посетил несколько подтопленных населенных пунктов Сауранского района и города Кентау и встретился с жителями. Глава региона посетил села Орангай и Кусшы ата, осмотрел ход работ по откачке воды с улиц. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

«Обильные осадки, экстремальные погодные условия и таяние снега привели к этому состоянию. Безопасность и благополучие жителей - на первом месте. Главное - спокойствие. Ситуация контролируется во всем районе, городе, ведется соответствующая работа. Открываются ирригационные системы, очищаются каналы. Ситуация под контролем», - сказал Дархан Сатыбалды.

В селе Карнак ведется работа по откачке воды. Жители выразили большую благодарность акиму области, который специально приехал к ним, чтобы узнать об их состоянии, и высказали свои предложения по ликвидации последствий паводков.

Дархан Сатыбалды осмотрел несколько участков в селе Шага Сауранского района. Несмотря на то, что из-за прекращения осадков уровень воды снизился, меры безопасности все же будут усилены.

В связи с обильными осадками и таянием снега, подтоплены дворы домов в нескольких селах Байдибекского, Сауранского, Ордабасинского районов. Талая и дождевая вода протекла по улицам и дворовым участкам в 19-ти населенных пунктах. Подтоплены 21 улица, 234 двора и один жилой частный дом. Силами ДЧС с подтопленных территорий эвакуировано более 200 человек. Они поселились в домах родственников. Для эвакуации и временного размещения населения в Сауранском районе подготовлено четыре эвакуационных пункта.

Всего в ликвидации последствий паводка задействовано более 300 человек, около 100 единиц техники, 28 мотопомп. Кроме того, через управления и предпринимателей на помощь приходят десятки единиц техники.

По словам начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области Нургали Жунусова, с нового года ведется системная работа по предупреждению паводков. Благодаря совместным действиям акиматов и департамента ситуация контролируется.

Сегодня организовано 24-часовое дежурство в подтопленных зонах и на водных объектах Туркестанской области. Уровень воды и ход работы по спасению пострадавших населенных пунктов находятся под постоянным контролем.

Как сообщалось ранее, министр по ЧС Юрий Ильин вылетит в Туркестанскую область.

Аким Туркестанской области провел экстренное совещание.

Минобороны и сотрудники ДЧС Шымкента задействованы в противопаводковых мероприятиях в Туркестанской области.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области