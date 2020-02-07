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Аким Туркестанской области  посетил многодетную семью,  нуждающуюся в жилье

7 Февраля 2020 21:37
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Аким Туркестанской области  посетил многодетную семью,  нуждающуюся в жилье

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев посетил с рабочей поездкой Байдибекский район. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

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В селе Шаян глава региона ознакомился с бытом многодетной семьи. Мать-одиночка воспитывает 6-х детей. По словам Ботагоз Культаевой, работающей санитаркой в сельской больнице, ее главная мечта – иметь собственное жилье.


Осмотрев условия жизни многдетной семьи, глава региона поручил решить жилищный вопрос в кратчайшие сроки. По словам акима района, в рамках региональной программы «Қамқорлық» жителям села вручат квартиры в строящемся двухэтажном жилом доме.


Кроме того, во время рабочей поездки аким области побывал в индустриальной зоне «Шаян». Ознакомившись с актуальными проблемами района, Умирзак Естаевич поручил активизировать работу по газификации населенных пунктов.


В сельском округе Алгабас глава региона проинспектировал работу водоочистной установки. В ходе беседы с ответственными специалистами были обсуждены вопросы реконструкции водопроводных сетей и обеспечения чистой питьевой водой четырех близлежащих населенных пунктов, а также проект реконструкции водохранилища Капшагай.


Рабочая группа ознакомилась с благоустройством Центрального парка. Умирзак Шукеев раскритиковал состояние дорог в селе и поручил их отремонтировать.

Также аким области ознакомился с ходом строительства магистрального газопровода и АГРС вдоль автомобильной дороги «Уланбел-Созак-Шаян-Екпинди». Во время встречи с местными аксакалами он подробно остановился на работе, проводимой в районе.


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Ключевые слова: Туркестанская область, Социальная поддержка, Акимат, Общество,
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