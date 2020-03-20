Аким Туркестанской области посетил блокпост для круглосуточного наблюдения за въездом граждан в регион

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев посетил специально оборудованный блокпост для круглосуточного наблюдения за въездом граждан в регион, созданного в целях предупреждения и пресечения распространения коронавирусной инфекции. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области

Из Жамбылской области через блокпост, который установлен на посту «Шакпак» на въезде в Тюлькубасский район, проезжают автомобили из Алматы, Нур-Султана и соседней Жамбылской области. На специальном посту медики и полицейские измеряют температуру тел у всех водителей и пассажиров.

Ознакомившись с работой блокпоста, глава региона входе встречи с местным населением выступил со специальным обращением для жителей Туркестанской области.

«Уважаемые земляки, жители районов! Первый Президент РК - Елбасы Н.Назарбаев выступил с обращением к народу, призвав всех казахстанцев поддержать действия Президента и Правительства, которые реализуются в эти дни. Наряду с этим, Елбасы предложил создать республиканский фонд, в котором бы накапливались средства людей, кто хочет и может помочь стране в этот непростой период. В нашей области функционирует Корпоративный фонд социального развития «Туркестан», который был открыт для оказания помощи пострадавшим во время чрезвычайной ситуации в Арыси. В соответствии с поручением Елбасы, в этот фонд перечислят однодневную заработную плату работники областного акимата, управлений и подведомственных организаций. Содействие и помощь также окажут и представители бизнеса, которые выразили готовность перечислить средства», - сказал У.Шукеев.





Следует отметить, при Корпоративном фонде социального развития «Туркестан» был создан попечительский совет. В его состав войдут представители партии Nur Otan, Совета ветеранов и предприниматели. Фонд выделит продукты питания и гигиенические средства малообеспеченным семьям области. Для раздачи необходимых предметов привлекут волонтеров и молодежное крыло «Жас Отан».

Кроме того, в целях предупреждения и пресечения распространения коронавирусной инфекции, с 18 марта на постах «Сауран» и «Шакпак» в сторону Алматы и Кызылординской области выставлены круглосуточные блокпосты. Медики и полицейские измеряют температуру тел у всех водителей и пассажиров.

В течение двух суток на посту «Шакпак» обследовано около 6 тысяч человек, установлено 4 тепловизора. В целях оперативного реагирования задействованы более 30 врачей, дежурит бригада скорой медицинской помощи.

Во всех больницах Туркестанской области усилены меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Лечебные учреждения перешли на карантинный режим. С момента объявления чрезвычайной ситуации в области открыты провизорные госпитали, где на карантине находятся 30 человек. 18 человек после медицинского обследования были отпущены домой.

Более того, в условии чрезвычайной ситуации на территории области осуществляется ряд мероприятий, создан специальный ситуационный центр, где ежедневно проводят пресс-сконференции.

«В Туркестанской области случаев заражения коронавирусной инфекции не зарегистрировано. На сегодня продуктовые запасы имеются в достаточном количестве, принимаются меры по недопущению необоснованного роста цен. Уважаемые земляки! Сегодня весь мир переживает трудный период. Я убежден, благодаря единству и нашей сплоченности мы сможем преодолеть трудности! Прошу сохранять спокойствие и здравый смысл, руководствоваться исключительно официальными сообщениями от государственных органов. Мы строго контролируем ситуацию. Біз біргеміз!» - подчеркнул Умирзак Шукеев.

Помимо этого, в Тюлькубасском районе глава региона ознакомился с предпринимаемыми мерами по предотвращению распространения опасной инфекции на железнодорожной станции. По словам специалистов, на станции создан специальный проверочный пункт. В течение двух суток проехало 16 поездов, обследовано порядка двухсот пассажиров, все они здоровы.