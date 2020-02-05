Аким Туркестана провел отчет перед жителями в необычном формате

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким города Туркестан Рашид Аюпов провел отчет об итогах социально-экономического развития города за прошлый год и задачах на этот год в новом формате на основе всемирного опыта TedX. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

В работе отчётной встречи принял участие и глава региона Умирзак Шукеев. Во время выступления аким области дал положительную оценку проведенной работе за прошлый год.

«Туркестан - исторический город, духовно-культурный центр тюркоязычных стран. Каждый из нас должен быть заинтересован в сохранении и защите старинных объектов и благоустройства города, чтобы сохранить уникальную архитектуру, которая входит в список наследия ЮНЕСКО. Каждый проект будет проходить экспертную оценку. Мы заинтересованы в сохранении и защите первозданного вида мавзолея Яссауи», - отметил Умирзак Шукеев.

В прошлом году Туркестан стал членом Всемирной организации «Объединенные города и местные власти». Это важный шаг, возможность стать международным центром для туристов.

Аким Туркестанской области также отметил, что с момента приобретения статуса областного центра за короткий срок проделана большая работа. В административно-деловом центре и культурной части города возводят 26 объектов.

В целях обеспечения населения жильем в этом году дополнительно ведётся строительство ещё 50 домов.

Во время отчёта аким города Рашид Аюпов ответил на вопросы жителей путем онлайн-трансляции в прямом эфире на местном телевидении и социальных сетях.