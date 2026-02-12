Аким Талгара объявил об уходе с должности

В своем обращении он поблагодарил жителей Талгара за оказанное доверие и поддержку, подчеркнув, что решение далось ему нелегко.

— Я принял решение завершить свою деятельность в связи с состоянием здоровья. Это решение далось мне нелегко. По состоянию здоровья я некоторое время находился в трудовом отпуске. Считаю правильным принять это решение, чтобы состояние здоровья не мешало полноценному и ответственному исполнению служебных обязанностей. Тем не менее здоровье — одна из главных ценностей в жизни человека, поэтому мне пришлось сделать этот шаг, — отметил он.

За 1 год и 2 месяца работы, как подчеркнул экс-аким, в городе были реализованы мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие, улучшение инфраструктуры и повышение качества жизни населения.

Напомним, по итогам выборов Арыстанбек Абилхаирұлы был назначен на должность акима города в декабре 2024 года. Он получил широкую известность благодаря активной работе в социальных сетях и открытому взаимодействию с жителями.