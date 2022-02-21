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Аким столицы встретился с жителями жилых массивов

21 Февраля 2022 13:58
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Аким столицы встретился с жителями жилых массивов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о ходе решения проблемных вопросов в жилых массивах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

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«Продолжаем объезжать наши жилые массивы. На выходных встретился с жителями жилых массивов Интернациональный, Мичурино, Куйгенжар. На встрече горожане обратились с насущными вопросами. Из системных: решение вопросов с водоснабжением, электричеством, канализацией, строительство школы, поликлиники, ремонт детсада. Также были вопросы по дорогам, освещению, благоустройству, созданию общественных пространств, Интернету, запуску автобусных маршрутов и др.

На встрече сразу говорим, какие вопросы будут решены в кратчайшие сроки, а на какие системные вопросы потребуется время. Так как, к примеру, строительство социальных объектов занимает больше времени: это выбор участка, его подготовка, проектирование, после непосредственно само строительство и введение его в эксплуатацию.

Для этого, чтобы решить проблему с водоснабжением, в прошлом году приступили к строительству насосно-фильтровальной станции (ЖМ Интернациональный, район Алматы). Первую очередь НФС-3 планируем запустить в этом году осенью. Полное завершение объекта – 2023 г. Насосно-фильтровальная станция позволит увеличить нынешнюю мощность подачи водоснабжения, обеспечить питьевой водой будущие районы застроек.

Кроме того, в текущем году начнём строительство канализационной насосной станции, которая позволит решить проблемы с канализацией в таких жилых массивах, как Интернациональный, Мичурино.

Учитывая обращения горожан, в ЖМ Интернациональный весной приступим к строительству нового корпуса на территории средней школы №44, которая была построена 54 года назад. Проведен конкурс, определён подрядчик, выделены средства. Новый корпус учебного заведения позволит создать еще 1200 ученических мест (в 2 смены). По поликлинике ведутся проектные работы. По завершению данных работ также в этом году планируем приступить к строительству поликлиники.

Кроме того, по просьбе жителей начнём проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса для того, чтобы молодёжь могла заниматься спортом.

Поступившие на встрече вопросы взяли в работу. Также на постоянной основе продолжим встречаться с жителями наших районов и жилых массивов.

Развитие жилых массивов находится на контроле у Главы государства», - написал аким столицы.


Фото: Александр Куприенко


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#Нур-Султан   #ЖКХ   #Строительство   #Общество   #Алтай Кульгинов  
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