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Аким столицы ознакомился с ходом строительства мечети

18 Января 2020 13:21
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Аким столицы ознакомился с ходом строительства мечети

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов ознакомился с ходом строительства мечети, расположенной между проспектами Кабанбай батыра и Мангилик Ел, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.

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Строительство самой большой мечети в республике и Центральной Азии ведётся по поручению Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева. Возведение осуществляется за счёт спонсорских средств турецкой компанией.



Мечеть сможет вместить до 30 тысяч человек, минареты мечети будут возвышаться на высоте 130 метров, а высота главного купола составит свыше 88,2 метра.

Акиматом города ведутся работы по проектированию инженерных сетей и коммуникаций к мечети.





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Ключевые слова: Нур-Султан, Религия, Акимат, Первый Президент - Елбасы,
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