Аким столицы ознакомился с ходом строительства мечети

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов ознакомился с ходом строительства мечети, расположенной между проспектами Кабанбай батыра и Мангилик Ел, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.

Строительство самой большой мечети в республике и Центральной Азии ведётся по поручению Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева. Возведение осуществляется за счёт спонсорских средств турецкой компанией.









Мечеть сможет вместить до 30 тысяч человек, минареты мечети будут возвышаться на высоте 130 метров, а высота главного купола составит свыше 88,2 метра.

Акиматом города ведутся работы по проектированию инженерных сетей и коммуникаций к мечети.











