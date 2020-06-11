Аким столицы Алтай Кульгинов обратился к горожанам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов обратился к жителям столицы из-за ситуации с коронавирусом и призвал соблюдать все необходимые меры и рекомендации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые жители и гости столицы! Вот уже больше трех месяцев мы с вами живем в режиме карантина, мы с вами прошли период ЧС, период строгой самоизоляции. Только благодаря этим своевременно принятым мерам, мы могли минимизировать риски распространения коронавируса. Возобновили большинство предприятий, открыли общественные пространства, открыли доступ ко многим объектам, запустили общественный транспорт. Сейчас мы наблюдаем большое количество людей на улицах города. Это понятный, естественный процесс. Но вместе с тем риски увеличиваются. Именно места массового скопления людей повышают риск заражения вирусом», - сказал аким Нур-Султана.

По словам Алтая Кульгинова, сейчас наблюдается появление очагов заражения в семьях.

«Это результат игнорирования санитарных норм, требований по соблюдению гигиены. Мы видим то, что болеют дети, родители, бабушки и дедушки. Приходится госпитализировать в больницу всех членов семьи. Этого допускать нельзя», - отметил аким.

«Хочу обратить внимание на то, что мы наблюдаем очаги заражения вирусом в коллективах. За последние недели половина всех инфицированных приходится на коллективы. Это тоже результат несоблюдения саннорм. Необходимо всем соблюдать простые нормы санитарных требований:

-Первое. В местах массового скопления людей, в общественных и в закрытых пространствах обязательно носить маски;

Второе. Строго соблюдать гигиенические нормы: мыть руки, использовать санитайзеры. Особенно дети должны соблюдать эти требования и все члены семьи;

Третье. По мере возможности не посещать места массового скопления людей и конечно соблюдать социальную дистанцию.

Все это поможет значительно снизить риски заражения вирусом», - сказал аким.

«Коронавирус — невидимый враг. Он не щадит даже здоровый организм. Сейчас мы наблюдаем то, что даже молодые люди заражаются инфекцией. Это говорит о том, что это более активный возраст, эта та активная часть общества, которая посещает места массового скопления людей. Для примера скажу, молодой, здоровый, спортивный человек заразился инфекцией. К сожалению, занимался самолечением и к нам пришёл уже в запущенном состоянии, с двусторонней пневмонией. Врачи подключили его к аппарату ИВЛ. Такие примеры у нас не единичные», - добавил А. Кульгинов.

Вместе с тем, глава города проинформировал о том, что увеличилось количество случаев с пневмонией, у которых также подтвержден коронавирус.

«В эти дни у нас получают лечение в стационарах свыше 600 пациентов с подтверждённым диагнозом Covid-19. У половины из них - также пневмония. Это уже группа риска. Состояние 34 пациентов оценивается как тяжелое. 12 из них подключены к аппарату ИВЛ. Это конкретные факты. Это не просто цифры. Это жизнь и здоровье наших жителей», - заявил аким.

«В период ЧП вынуждены были остановить производство. Многие предприятия встали и, конечно же, многие люди временно остались без работы. За этот период государство выделило колоссальные средства из бюджета для того, чтобы поддержать временно безработных, поддержать малый и средний бизнес, оказать большую поддержку малообеспеченным гражданам. Учитывая то, что мы сейчас возобновили предприятия, многие сферы услуг открыли свои двери и вновь заработали. Это очень хорошо. Люди вернулись к своим рабочим местам», - добавил Алтай Кульгинов.

«Теперь не нужно забывать об ответственности. В первую очередь, руководители предприятий, сами работники, мы должны все соблюдать строгие саннормы. Мы сейчас вместе с санврачами проводим рейды, контролируем. Но должна быть солидарная, гражданская ответственность каждого из нас. И только в этом случае, мы вместе с вами, шаг за шагом будем двигаться вперёд и преодолеем этот непростой период и справимся с вызовами новой реальности», - заключил аким.