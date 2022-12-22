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Аким СКО встретится с владельцами Петропавловской ТЭЦ-2

22 Декабря 2022, 12:58
Аким СКО встретится с владельцами Петропавловской ТЭЦ-2

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров считает, что владельцы Петропавловской ТЭЦ-2 должны увеличить финансирование на проведение ремонта. Об этом он сказал на встрече акима Петропавловска с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

А. Сапаров отметил, что работа теплоцентрали – один из главных вопросов, тревожащих горожан.

«Горожан волнует теплоснабжение. В первую очередь, работа Петропавловской ТЭЦ-2. Я посетил теплоцентраль, провел оперативное совещание. Отмечу, что износ сетей от 70 % до 80 %, построены в 60-е годы. Акционеры выделили 17,5 млрд тенге. В этом году освоили 12 млрд тенге. На следующий – 5,2 млрд тенге. Их направят на строительство трубы и ремонт котлоагрегатов. Думаю, этих средств недостаточно. Пригласил акционеров, будем вести переговоры, чтоб в два раза увеличили капитальный ремонт и финансирование. Иначе следующий отопительный сезон будет сложным. Должны провести на высоком уровне подготовку и, чтобы в дальнейшем таких проблем не было», - заявил аким области.

Вторая проблема – водоснабжение. Износ их составляет 67 %. В день назначения А. Сапарова произошла крупная авария на водоводе, на устранение которой понадобилось более суток.

«Дал поручение, чтобы ездили по сетям каждый день, проверяли. Чтобы вовремя реагировали. Сразу нужно давать объявление, чтобы жители были осведомлены и с пониманием относились к ситуации. По «Кызылжар су» тоже есть вопросы. Слабое финансирование на ремонт сетей. Нужно выделять 300-400 млн тенге, сейчас 100 млн тенге. Вопросы эти нужно взять на контроль», - сказал А. Сапаров.


Фото: .gov.kz

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